Jo pitkään on ollut niin, että tuotantolinjoja kaikkein uusimpia mikropiirien valmistusprosesseja voi rakentaa vain kourallinen isoja yrityksiä. Tämä myös kasvattaa piirien sopimusvalmistuksen merkitystä. Tänä vuonna sopimusvalmistus kasvaa 19 prosenttia, arvioi IC Insights.

Huawei aloitti tänään nelipäiväisen Huawei Connct -teknologiatapahtuman. Nykytyyliin verkossa järjestettävässä tapahtumassa Huawein langattomien verkkoratkaisujen johtaja Yang Chaobin kertoi, että 5G:n kehityksessä ollaan vasta alkuvaiheessa.

Business Finlandin rahoittama uusi kaksivuotinen EcoSMR-hanke (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors) kokoaa suomalaisia toimijoita kehittämään liiketoimintaa pienreaktoreiden mahdollisuuksien ympärille. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja esimerkiksi vähäpäästöisen kaukolämpötuotannon mahdollistamiseksi. Myös tekniikan pilotointi on agendalla.

Yhä useammin sulautetussa sovelluksessa on graafinen käyttöliittymä. Microchip on nyt esitellyt maksuttomat, lisenssittömät ja rojaltivapaat työkalut, jotka nopeuttavat graafisen käyttöliittymän kehittämistä Linux-pohjaisiin laitteisiin.

HMD Globalin ensimmäisen 5G-puhelimen ennakkomyynti alkoi tänään, mutta samalla yhtiö esitteli kaksi uutta Nokia-puhelinta. Nokia 2.4 ja Nokia 3.4 osoittavat, että yhtiö haluaa kaapata lisää markkinaosuuksia. Kyse on houkuttelevista, paljon ominaisuuksia sisältävistä uutuusmalleista. Yleensä eniten meteliä pidetään premium-luokan kalliista lippulaivamalleista. Niiden osuus markkinoista on kuitenkin aina aika pieni. Sen sijaan miljoonat ostavat edullisia puhelimia. Uutuuksillaan HMD pystyy tuomaan paljon vastinetta ostajan rahalle.

Qualcomm on esitellyt uuden jäsenen 7-sarjan älypuhelinprosessoreihinsa. Uusi Snapdragon tuo yhtiön lippulaivamalleista tuttuja ominaisuuksia myös edullisemman luokan puhelimiin. Tärkein laajennus on tuki millimetriaalloille X52-modeemin myötä.

Samsung esitteli tänään ensimmäisen PCIe 4.0 -väyläisen NVMe-ohjatun SSD-asemansa kuluttajille. Samsung SSD 980 PRO on suunnattu kuluttajille ja sisällöntuottajille, jotka esimerkiksi pelaavat paljon pelejä tai työskentelevät 4K- ja 8K-sisällön kanssa.

Suomen laajin 5G-valikoima kasvaa, kun Nokia 8.3 5G -puhelimen ennakkomyynti alkaa Elisalla tänään. Kyseessä on HMD Globalin ensimmäinen Nokia 5G -laite ja samalla yksi ensimmäisiä markkinoilla, jotka perustuvat Qualcommin integroituun 5G-moduuliin.

Adata sanoo kehittäneensä maailman nopeimman M.2-paikkaan sopivan SSD-levyn. Erityisesti pelaajille, ylikellottajille ja rakentajille suunnattu XPG GAMMIX S70 -levy pystyy lukemaan dataa 7400 megatavun sekuntinopeudella.

Kotona työskentelevien ihmisten määrä on tänä vuonna kasvanut merkittävästi Covid-19:n takia. Tästä syystä monet yritykset ovat luottaneet etätyöpöytäyhteyksiin, jotta työntekijät voivat käyttää työtietokonetta kotoa.