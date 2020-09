Arm-arkkitehtuurista on tulossa vakava vaihtoehto ja kilpailija x86-pohjaisille Windows-läppäreille. Prosessi kuitenkin vaatii valtavasti työtä, että kaikki ohjelmistot saamaan toimimaan samalla tapaa myös 64-bittisllä Arm-koneilla.

Barcelonan Mobile World Congress oli ensimmäinen iso messutapahtuma, joka tämän vuoden helmikuussa peruttiin koronapandemian takia. Korona vaikuttaa myös ensi vuoden MWC21-tapahtumaan, jonka GSMA-järjestö on päättänyt siirtää keskikesään.

5G on ollut selvästi nopeimmin yleistyvä verkkotekniikka. Amerikkalaisoperaattorien ja laitevalmistajien 5G Americas -järjestön mukaan tällä hetkellä käynnissä on 114 5G-verkkoa ja määrän arvioidaan kasvavan vuoden loppuun mennessä 104:een.

Jo perustason automalleissa on nykyisin tusinan verran elektronisia ohjainyksikköjä, jotka tuottavat satoja jollei tuhansia signaaleja, jotka on reititettävä eri puolille ajoneuvoa. Tämä asettaa isoja vaatimuksia auton sisäiselle verkolle.

Yhä useammat ihmiset ympäri maailmaa maksavat kontaktittomasti, koska se on helppoa, nopeaa ja hygieenistä. Pankkiautomaattien tai luottokorttien lisäksi ihmiset aluavat maksaa puettavilla laitteilla ja kiitos Infineonin kehittämän tekniikan, voidaan jokaisesta rannekellosta tehdä väline mobiilimaksamiseen.

Jo pitkään on ollut niin, että tuotantolinjoja kaikkein uusimpia mikropiirien valmistusprosesseja voi rakentaa vain kourallinen isoja yrityksiä. Tämä myös kasvattaa piirien sopimusvalmistuksen merkitystä. Tänä vuonna sopimusvalmistus kasvaa 19 prosenttia, arvioi IC Insights.

Huawei aloitti tänään nelipäiväisen Huawei Connct -teknologiatapahtuman. Nykytyyliin verkossa järjestettävässä tapahtumassa Huawein langattomien verkkoratkaisujen johtaja Yang Chaobin kertoi, että 5G:n kehityksessä ollaan vasta alkuvaiheessa.

Business Finlandin rahoittama uusi kaksivuotinen EcoSMR-hanke (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors) kokoaa suomalaisia toimijoita kehittämään liiketoimintaa pienreaktoreiden mahdollisuuksien ympärille. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja esimerkiksi vähäpäästöisen kaukolämpötuotannon mahdollistamiseksi. Myös tekniikan pilotointi on agendalla.

Yhä useammin sulautetussa sovelluksessa on graafinen käyttöliittymä. Microchip on nyt esitellyt maksuttomat, lisenssittömät ja rojaltivapaat työkalut, jotka nopeuttavat graafisen käyttöliittymän kehittämistä Linux-pohjaisiin laitteisiin.

HMD Globalin ensimmäisen 5G-puhelimen ennakkomyynti alkoi tänään, mutta samalla yhtiö esitteli kaksi uutta Nokia-puhelinta. Nokia 2.4 ja Nokia 3.4 osoittavat, että yhtiö haluaa kaapata lisää markkinaosuuksia. Kyse on houkuttelevista, paljon ominaisuuksia sisältävistä uutuusmalleista. Yleensä eniten meteliä pidetään premium-luokan kalliista lippulaivamalleista. Niiden osuus markkinoista on kuitenkin aina aika pieni. Sen sijaan miljoonat ostavat edullisia puhelimia. Uutuuksillaan HMD pystyy tuomaan paljon vastinetta ostajan rahalle.