Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat kehittäneet tekniikan, jolla ne voivat tunnistaa haavoittuvuuksien hyväksikäyttämiseen tarkoitetun koodin kirjoittajan ”käsialan”. Tutkijat todistivat tekniikkaansa löytämällä ja nimeämällä kaksi Windows-haittojen koodaajaa.

Nokia ilmoitti tänään allekirjoittaneensa 17 uutta 5G-kaupallista sopimusta kolmannella vuosineljänneksellä. Näiden sopimusten myötä yrityksellä on nyt 100 kaupallista 5G-sopimusta yksittäisille asiakkaille.

VMware järjesti tällä viikolla – virtuaalisena kuten tällä hetkellä kuuluu – VMworld-taphtuman, jossa yhtiö esitteli sekä tuotteitaan että visiotaan siitä, miten yritykset ja organisaatiot voivat hallita dataansa ja datakeskuksiaan. Pääjohtaja Pat Gelsinger toivoo, että VMware irtoaisi Dellistä omaksi yrityksekseen.

Erilaisia palveluja testaava Comparitech teki pienen testin. Yhtiön kehittäjät liittivät Githubiin koodin mukana tekaistut tunnukset salasanoineen AWS-pilvipalveluun ja laskivat, kuinka kauan kestää ennen kuin rikolliset yrittävät hyödyntää tunnuksia. Aikaa kului yksi minuutti.

Kun Elisa ja Ericsson ilmoittivat 5G-tukiasemia liittyvästä sopimuksesta, uudisti operaattori sitoumuksensa myös Nokian kanssa eilen. Samalla Elisa kertoi ajavansa alan 3G-verkkonsa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suomalaiset tekoälytoimijat ovat koonneet State of AI in Finland -raportin. Sen mukaan tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on yli kolminkertaistunut kolmessa vuodessa. Huolta herättää se, että investoinnit ja osaaminen kasaantuvat kuitenkin hyvin pieneen määrään yrityksiä.

RISC-V on avoin RISC-arkkitehtuuri, joka haluaa haastaa englantilaisen Arm:n miljoonien, jopa miljardien sulautettujen laitteiden prosessorina. Nyt RISC-V ottaa merkittävän askeleen eteenpäin, kun yksi suurista mikro-ohjainvalmistajista kertoo ensi vuonna tuovansa siihen perustuvan tuotteen markkinoille.

Konecranes ja Cargotec ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen. Yrityksestä tulee materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja. Tilikauden 2019 perusteella arvioituna yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on noin 7,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 565 miljoonaa euroa.

Nokia kertoi tällä viikolla tärkeästä voitosta, kun BT valitsi yhtiön 5G-verkkoej tukiasematoimittajaksi. Käytännössä Nokia peri Huawein paikan. Nyt samanlaisia mahdollisuuksia on aukeamassa Saksassa, raportoi Reuters.

FPGA-valmistaja Xilinx esitteli vuosi sitten varsinaisen hirviöpiirin, kun Virtex-sarjan suurin piiri, UltraScale+ VU19P julkistettiin. Nyt tämä 32 miljardista transistorista ja peräti yhdeksästä miljoonasta logiikkasolusta koostuva ohjelmoitava piiri on ehtinyt asiakastoimituksiin.