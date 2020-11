Farnell lisäsi koululaisten korttitietokoneen tehoa

Farnell on esitellyt trimmatun version koululaisten opiskeluvälineeksi kehitetystä micro:bit-korttitietokoneesta. Ensimmäisen version tapaan BBC:n tukemassa projektissa kehitetty kortti saa nopeamman prosessori, enemmän muistia, sekä mikrofonin ja kaiuttimen.

Farnell on valmistanut ja toimittanut yli viisi miljoonaa micro:bittiä vuodesta 2016 lähtien. Kortin avulla ohjelmointia on opiskellut arviolta 25 miljoonaa lasta yli 60 maassa.

Päivitetyn kortin ominaisuuksia kyseltiin käyttäjiltä. Yksi toivotuimmista parannuksista oli sisäänrakennetun kaiuttimen ja mikrofonin lisääminen, jotta lapset voisivat olla luovia äänen ja musiikin kanssa. Osana Micro:bit Educational Foundation -sitoumusta pitää laite mahdollisimman kustannustehokkaana ja helposti saatavilla, päivitetty monipuolinen micro:bit on saatavana samaan hintaan kuin alkuperäinen versio.

Kortin prosessori on vaihtunut Nordic Semiconductorin nRF52833-piiriin, joka toimii 64 megahertsin kellotaajuudella. 512 kilotavun flash-tallennustila on kaksinkertainen alkuperäiseen korttiin verrattuna ja RAM-muistin koko on kasvanut 8-kertaiseksi eli 128 kilotavuun. Uusi kortti sisältää myös erillisen säätimen, joka voi syöttää jopa 200mA virtaa ulkoisiin lisävarusteisiin.

Aivan uutta micro:bit-kortilla ovat MEMS-anturimikrofoni ja 9 millimetrin magneettikaiutin. Erillisen ledi ilmoittaa, kun mikrofoni on päällä, jolloin opettajat voivat olla yhteydessä opiskelijoihin yksityisyyden ja kuuntelulaitteiden vaikutusten suhteen.

Alkuperäiset ohjelmistot toimivat myös uudessa kortissa. Uutta on kosketusherkkä logo, jonka avulla käyttäjät voivat laajentaa aiempia mikro: bit -projekteja.

Euroopassa micro:bit-kortti on saatavilla Farnellin verkkokaupassa.