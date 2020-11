Varo QR-koodeja!

Tietoturvayhtiö Check Point Software varoittaa mobiilikäyttäjiä QR-koodien turvallisuusriskeistä, sillä niiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti koronapandemian aikana. Hakkerit pyrkivät hyötymään QR-koodien uudesta suosiosta ja korvaavat aitoja QR-koodeja koodeilla, jotka käynnistävät haitallisen URL-osoitteen tai yrittävät ladata haittaohjelmia.

Aiemmin tänä vuonna 2020 Belgian liittovaltion poliisi antoi varoituksen QR-koodeihin liittyvästä verkkopetoksesta. Haitallinen koodi yrittää skannattaessa varastaa kirjautumistunnuksia, joita käytetään puhelimen muissa, esimerkiksi pankki- ja vähittäiskaupan sovelluksissa. Alankomaiden ING Bank on myös varoittanut vilpillisistä QR-koodeista, jotka yrittävät yhdistää asiakkaiden ING-tileihin mobiilisovelluksen kautta toisen henkilön ING-pankin.

Ongelmaa pahentaa se, että kätevien QR-koodien suosia kasvaa koko ajan. MobileIronin äskettäin tekemän tutkimuksen vastaajista 38 prosenttia oli skannannut QR-koodin ravintolassa, baarissa tai kahvilassa ja 37 prosenttia oli skannannut koodin vähittäiskaupassa maalis-syyskuussa 2020. Yli puolet (51 prosenttia) vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole puhelimessaan tietoturvaohjelmistoa tai että he eivät tiedä, onko sitä.

Usein puhelimissa on sekä henkilökohtaisia että työnantajan tietoja ja sovelluksia, mikä lisää organisaatioiden kyberriskiä. - On muistettava, ettei QR-koodi ole muuta kuin nopea ja kätevä tapa käyttää nettipalveluja. Emme voi olla varmoja, että koodi on aito ennen kuin olemme jo skannanneet sen – ja silloin hyökkäys on jo voinut käynnistyä, toteaa Check Pointin Suomen maajohtaja Sampo Vehkaoja.

- QR-koodit eivät ole luonnostaan turvallisia tai luotettavia, ja hakkerit tietävät, että suurimmalla osalla ihmisistä on vain vähän tai ei lainkaan suojausta kännykässään. Suosittelemme kaikkia käyttämään mobiilitietoturvaratkaisua laitteidensa ja tietojensa suojaamiseksi verkkourkinnalta sekä haitallisilta ohjelmilta ja sovelluksilta, Vehkaoja korostaa.

Kuva: Unsplash