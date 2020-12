Samsung tuo mikroleditekniikkaansa markkinoille jättitelevisiossa

Mikroledeihin perustuva näyttötekniikka tekee nyt tuloaan paitsi televisioihin, myös kannettaviin tietokoneisiin. Ensimmäisenä markkinoille ehtii Samsungin jättimäinen 110-tuumainen televisio. Se tulee myyntiin globaalisti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mikroleditekniikka käytännössä hyödyntää OLEDin parhaita ominaisuuksia ja vie näytöt monin osin OLEDia pitemmälle. Mikroledeinäytöissä jokainen pikseli on itsevalaiseva, joten jokainen pikseli voi olla täysin musta, vaikka pikseli vieressä olisi täydellä kirkkaudella valaistu valkoinen.

Tämän johtaa ennennäkemättömiin kontrastiarvoihin. Samalla mikroledit eivät orgaanisten ledien tapaan vanhene, joten näytöt ovat pitkäikäisempiä eikä esimerkiksi harmillista pikselien palamista esiinny.

Samsung esitteli vuonna 2018 ensimmäisen mikrolediratkaisunsa, The Wallin, jonka älykäs suunnittelu ja modulaarisuus antavat mahdollisuuden vapaasti muokata näyttöä erilaisten tilatarpeiden mukaan. Samsungin uusi 110-tuumainen televisio on ensimmäinen kotiympäristöön suunniteltu mikroleditelevisio. Toisin kuin sen modulaarinen The Wall, uutuus on valmiiksi koottu.

Ultra-isojen näyttöjen harrastajat vaativat erinomaista kuvanlaatua kirkkailla väreillä ja upealla tarkkuudella. Samsungin uusimpien teknisten innovaatioiden myötä 110-tuumainen mikroleditelevisio käyttää mikrometriluokan ledivaloja eliminoidakseen taustavalon ja värisuodattimet, joita käytetään tyypillisissä ledinäytöissä. Kukin pikseli tuottaa oman valonsa, minkä ansiosta ruutu toistaa 100 prosenttia DCI- ja Adobe RGB -väriavaruuksista.

Lisäksi televisio pystyy täsmällisesti näyttämään Wide Color Gamut -kuvia, jotka on otettu huippuluokan järjestelmäkameroilla. Tuloksena on todenmukaiset värit sekä täsmällinen kirkkaus 4K-tarkkuudella.

Mikroledit on valmistettu epäorgaanisista kiteistä, jotka ovat erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä. Samsung lupaa niille sadantuhannen tunnin käyttöiän eli puhutaan yli 10 vuoden elinajasta. 110-tuumainen mikroleditelevisio on saatavana maailmanlaajuisesti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Hintaa Samsung ei vielä paljastanut.