O-RAN tai Open-RAN on konsepti, jossa 5G-tukiaseman radio, kantataajuuslaskenta ja signaalin siirto irrotetaan toisistaan ja niiden välillä on avoin liitäntä. Matkapuhelinalaa seuraava konsulttitalo Strand Consulting väittää, että koko avoimen verkon idea on kiinalainen salajuoni.

ReefShark on ollut Nokialle iso ongelma. Piirien toimituksissa on ollut isoja ongelmia, joten suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden tuovien piirien sijaan Nokian on varustanut AirScale-tukiasemiaan FPGA-piireillä. Ne ovat selvästi kalliimpia.

Vasta 5G-verkon SA- eli standalone-versiota monet pitävät todellisena 5G:nä, sillä siinä kaikki data liikkuu 5G-yhteyden yli. Qualcomm Technologies, Ericsson, Swisscom ja Oppo ovat nyt ottaneet merkittävän askeleen tämän ”todellisen” 5G:n kaupallistamisessa Euroopassa.

Intel on esitellyt uusia muisteja omassa Memory and Storage 2020 -tapahtumassaan. Esille pääsivät sekä uudet DRAM-muistien korvaajat, Optane SSD -levyt että P5800X. Viimeksi mainittua Intel hehkuttaa maailman nopeimmaksi datakeskusten SSD-levyksi.

Microsoft Oy on nimittänyt uudeksi teknologiajohtajaksi Juha Karppisen tammikuun alusta lukien. Hän seuraa roolissa Mikko Viitailaa, joka siirtyi aiemmin syksyllä Microsoftin Länsi-Euroopan organisaation alueelliseksi teknologiajohtajaksi.

On tunnettua, että Suomessa on jopa yli 10 tuhannen koodaajan vaje. Virolainen Allies Digital tuli syksyllä paikkaamaan vajetta baltialaisilla ja puolalaisilla koodareilla. Toimitusjohtaja Priit Pavelsonin mukaan toiminta on lähtenyt lupaavasti käyntiin.

Googlen mukaan verkkoon on tänä vuonna tullut yli kaksi iljoonaa tietojenkalastelusivustoa. Atlas VPN -yhtiön esittämien tietojen mukaan viidesosa (19,8 prosenttia) yritysten työntekijöistä retkahtaa näihin urkintasähköposteihin, vaikka he olisivat käyneet läpi tietoturvakoulutuksen.

Nokia ilmoitti tänään, että Bell Labsin johtajan paikalta väistyvän Marcus Wheldonin tilalle on nimitetty intialaislähtöinen Nishant Batra. Hän on tehnyt pitkän uran Ericssonilla, mutta hänen viime aikojen vastuunsa sopivat hyvin pääjohtaja Pekka Lundmarkin eilen esittelemään visioon.

Kvanttitietokoneissa yleensä käytetyt suprajohtavat kubitit pystyvät äärimmäisen nopeisiin ja vaikeisiin laskutoimituksiin, mutta niillä on myös heikko puolensa: kvantti-informaatio haihtuu niistä hyvin nopeasti, mikä rajoittaa käytännön laskutoimituksia. Ongelmaan on nyt kehitetty ratkaisu Suomessa.

Teollisuuden verkoissa eri toimittajien tarjoamien ratkaisujen keskinäinen yhteensopimattomuus on ollut pitkään ongelmana. Avun tähän tuo aikaherkkä verkkotekniikka TSN, joka tarjoaa valmiit yhteensopivat ratkaisut aina piisiruista kaapeleihin asti. Toshiban kehittämän liitäntäpiirin avulla Ethernet-pohjainen TSN voidaan laajentaa myös perinteisiin PLC- ja teollisuus-PC-laitteisiin.