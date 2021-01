Euroopan datakeskuksista hiilineutraaleja 2030 mennessä

Euroopan pilvipalvelu- ja datakeskustoimijoilla on oma ”Climate Neutral Data Centre Operator Pact” -yhteenliittymä. Nyt siltä on tullut aloite, jossa toiminnansta halutaan tehdä hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Nyt maailman suurin datakeskusyhtiö Equinix ilmoitti liittyneensä mukaan hankkeeseen.

Yhteenliittymän aloite on ensimmäinen kerta, kun ala osoittaa yhdessä sitoutuneisuutensa siihen, että datakeskukset Euroopassa ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Alan yhteisenä tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä Euroopan kehittyessä ilmastoneutraaliksi talousalueeksi.

Yhteenliittymä luo alalle omat tavoitteet vihreämpään talouteen siirtymiselle Euroopassa. Equinix ja muut allekirjoittajat sitoutuvat mitattaviin ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka asetetaan ensin vuoteen 2025 asti ja sen jälkeen vuoteen 2030 asti.

Näitä tavoitteita ovat:

Energiankäytön tehokkuuden lisääminen

100 % hiilineutraalin sähkön ostaminen

Veden käytön sääntely tehokkaiden ja asiaankuuluvien jäähdytysmenetelmien avulla

Palvelinten sekä sähkö- ja muiden elektronisten laitteiden tehokas kierrätys

Datakeskusten hukkalämmön hyötykäyttö siellä missä se on käytännöllistä, ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta

Seitsemäntoista alan eurooppalaista järjestöä sekä 25 palvipalvelu- ja datakeskustoimijaa, Equinix mukaan lukien, julkistivat yhteenliittymän ja sen tavoitteet Kickstart Europe -tapahtumassa.

Suomessa on arvioitu, että datakeskusten osuus kokonaissähkönkulutuksesta on noin prosentin luokkaa. ICT-sektorin osuus maailman kasvihuonepäästöistä on arvioitu noin kahdeksi prosentiksi.