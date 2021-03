Barcelonan mobiilimessut taas vaarassa – Nokiakin jää pois

Ericsson ilmoitti toissapäivänä jäävänsä pois Barcelonan mobiilimessuilta. Nyt messujärjestäjä GSMA:n suurin painajainen näyttää käyvän toteen, sillä moni muu iso yritys on liittynyt Ericssonin seuraan.

Useiden uutissivustojen mukaan Nokia on vahvistanut jäävänsä pois Mobile World Congressista, mutta tukevansa tapahtuman virtuaalista osiota. Sen sijaan esimerkiksi Sony ja Oracle ovat jo kertoneet jättävänsä messut Barcelonan Fira-keskuksessa väliin.

Ericssonin ilmoitus näyttää käynnistävän samanlaisen dominoefektin kuin vuosi sitten. Sen jälkeen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ei ole juuri järjestetty normaaleja, fyysisiä messuja. Kiinassa koronatilanne on palannut paremmaksi, joten siellä on jo ehditty järjestää joitakin messuja.

MWC on järjestetty 33 vuoden ajan ja viime vuonna tapahtuma peruttiin ensimmäistä kertaa. Tästä aiheutui satojen miljoonien eurojen tappiot GSMA:lle ja välilliset tappiot Barcelonan alueelle olivat vielä merkittävästi suuremmat.

Kulunut vuosi on näyttänyt, että moni tapaaminen onnistuu erittäin hyvin virtuaalisesti. Muutama harva iso messutapahtuma on kuitenkin edelleen puolustanut paikkaansa ja nyt niidenkin kohtalo alkaa mietityttämään monia. Messujärjestäjien kannalta tilanne on tietenkin katastrofi ja ne joutuvat väistämättä sopeuttamaan toimiaan.

MWC21 on tarkoitus järjestää kesä-heinäkuun vaihteessa.