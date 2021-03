Yhdysvaltain tietoliikennekomissio julkisti perjantaina varsin vakavan listan, jolle on kerätty kaikki sellaiset tietoliikennelaitteiden valmistajat, jotka muodostavat uhan maan kansalliselle turvallisuudelle. Listalla on Huawein lisäksi neljä muuta kiinalaisyritystä.

Open RAN eli avoin radioverkkoyhteys on tekniikka, josta 5G-verkoissa nyt puhutaan. Näyttää siltä, että Huawein kieltävät operaattorit vaihtavat laajasti nimenomaan O-RAN-toteutuksiin. Tähän asti on ajateltu, ettei O-RAN taivu verkkojen adaptiivisiin antenneihin ja mMIMO-toteutuksiin.

Raspberry Pi -alustan jättimäinen menestys on saanut paljon seuraajia. Lähes samanlaisella konseptilla asiakkaita metsästää kiinalainen Geniatech. Peruskortin ja langattoman lisämoduulin saa nyt 75 dollarin hintaan.

Microsoftin Exchange Server -ohjelmistosta löytyneet haavoittuvuudet ovat eskaloitumassa isoksi ongelmaksi. Esimerkiksi Check Point Researchin tutkijat sanovat, että viimeisen 24 tunnin aikana organisaatioiden hyväksikäyttöyritykset kaksinkertaistuivat kahden tai kolmen tunnin välein.

Viime juhannuksena Suomen automatisoiduin tuotantolaitos eli Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas ilmoitti yt-neuvotteluista, joissa lomautusuhan alle joutui lähes tuhat työntekijää. Synkät tunnelmat kääntyivät nopeaan kasvuun reilussa puolessa vuodessa.

Sony on esitellyt tähän asti suurimman globaalilla sulkimella varustetun CMOS-pohjaisen kuva-anturin. IMX661 pakkaa 127,68 megapikseliä halkaisijaltaan 56,73-millimetriselle kennolle. Piiri on tarkoitettu teollisuuteen, mutta se saattaa olla tulossa myös kulutuslaitteisiin.

USB on valtava menestys. Se on kaikkialla autoista tietokoneisiin, älypuhelimista oheislaitteisiin. Nyt näyttää siltä, että maceista ja kalliimmista läppäreistä tuttu Thunderbolt-väylä saattaisi haastaa USB:n. Tähän alkaa olla hyvät perusteet.

Ruotsalainen Smoltek on kehittänyt maailman ohuimman kondensaattorin. Yhtiö on valmistanut prototyypin CNF-MIM-kondensaattorista, jonka korkeus on alle 40 mikrometriä.

Check Point Research on julkaissut helmikuun haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat kertovat, että Trickbot-troijalainen oli helmikuussa haittaohjelmien kärkisijalla ensimmäistä kertaa. Tammikuussa se oli listan kolmantena.

Ericsson ilmoitti toissapäivänä jäävänsä pois Barcelonan mobiilimessuilta. Nyt messujärjestäjä GSMA:n suurin painajainen näyttää käyvän toteen, sillä moni muu iso yritys on liittynyt Ericssonin seuraan.