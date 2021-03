Arm perusti PSA-sertifiointijärjestelmän vuonna 2017 tarjoamaan selkeän kehyksen sulautettujen laitteiden turvallisuuden arviointiin ja sertifiointiin. Silicon Labsin Secure Vault -turvalohko on ensimmäinen PSA-järjestelmän tason 3 sertifioinnin saanut lohko.

Palvelinkoneita myydään tänä vuonna 76,8 miljardilla dollarilla. AksjeBloggen.comin keräämien tietojen mukaan kauppa kasvaa 10 prosenttia. Kysyntää lisää esimerkiksi big data -laskennan kova kasvu.

Nokia aikoo kertoa tarkemmin tulevaisuuden strategioistaan torstaina yhtiön pääomamarkkinapäivänä, mutta tänään se jysäytti jo melkoisen pommin. Yhtiö aikoo kutistaa työvoimaansa jopa 5000 – 10 000 työntekijällä seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Moni yritys yrittää lähteä digitalisoimaan prosessejaan. Usein ensimmäinen askel on datan kerääminen tuotannosta antureilla. Tämä data pitää suojata ja sitä pitäisi hyödyntää jotenkin. Amazonin AWS auttaa tässä. Yhtiön valmistuksen erikoisratkaisuista vastaava Jan Metzner selvensi, miten.

Suomesta Euroopan patenttivirastolle vuonna 2020 jätettyjen patenttihakemusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11,1 prosenttia. EPOn tilastoissa suomalaiset ovat väkilukuun suhteutettuna viidenneksi ahkerimpia patentoijia.

AMD on julistanut uudet EPYC 7003 -sarjan prosessorit, joihin kuuluu maailman tehokkain palvelinprosessori EPYC 7763. Kolmannen sukupolven EPYC-prosessorit tuovat datakeskuksiin merkittävästi enemmän tehoa kuin Intelin vastaavat piirit, AMD hehkutti.

Mobiiliverkot virtualisoituvat. Nokia hakee omille vRAN- ja O-RAN-ratkaisuilleen laajinta mahdollista asiakaskuntaa liittoutumalla yhteen kaikkien kolmen suuren pilvipalveluntarjoajan kanssa. Kyse on merkittävästä suunnanmuutoksesta Nokian straregiassa.

Tosiboxin toimitusjohtajana syksykstä 2018 toiminut Jarno Limnéll on siirtynyt uusiin tehtäviin. Hänen tilalleen on nimitettu Kaija Sellman, joka on tehnyt pitkän uran IBM:llä. IBM Finlandin varajohtajana viimemsi toiminut Sellman aloitti Tosiboxilla maaliskuun alussa.

Tällä hetkellä tihein kaupallinen puolijohteiden valmistustekniikka on TSMC:n ja Samsungin 5 nanometrin prosessi. Samsung on jo näyttänyt seuraavaa sukupolvea piiritekniikan ISSCC-konferenssissa. Tuloksena oli kolmen nanometrin demopiiri.

Yhdysvaltain tietoliikennekomissio julkisti perjantaina varsin vakavan listan, jolle on kerätty kaikki sellaiset tietoliikennelaitteiden valmistajat, jotka muodostavat uhan maan kansalliselle turvallisuudelle. Listalla on Huawein lisäksi neljä muuta kiinalaisyritystä.