Entä jos G.hn onkin paras IoT-tekniikka?

Markkinoilla on kymmenittäin erilaisia tapoja siirtää IoT-dataa verkkoon. On lankaa ja langatonta. On joukoittain protokollia ja erilaisia siirtoteitä. Yksi varteenotettava on HomeGrid Forumin ajama G.fn-tekniikka.

Järjestö panostaa nyt vahvasti G.hn:n kehittämissä teollisuuskäyttöön. Yksi iso askel otetaan, kun järjestön jäsen Teleconnect on esitellyt teollisuuskäyttöön kvalifioidut G.hn-moduulinsa. Ideana on tuoda erittäin robusti yli gigabitin datayhteys teollisuusympäristöihin.

Vastaus kysymykseen, mikä on paras tapa ladata IoT-data yrityksen käyttöön riippuu siitä, keneltä kysytään. Jos kysytään operaattorilta, vastaus on ilman muuta 4G ja 5G, ja näiden standardien alaiset LTE-M- ja NB-IoT-tekniikat.

Teollisuushallit ovat kuitenkin edelleen täynnä erilaisia kaapelointeja. Siksi valittavan tekniikan pitää sovittautua olemassa oleviin ratkaisuihin. G.hn tietenkin on juuri tällainen, perustelee HomeGrid Forum.

G.hn on ITU:n standardoima tekniikka, joka toimii minkä tahansa fyysisen siirtotien yli. Koaksiaalikaapelit, puhelinlinjat, CAT5-luokan ethernet – jopa muovinen optinen kuitu - tai sähkölinja. Ne kaikki käyvät G.hn-yhteyksien fyysiseksi linjaksi.

Käytännössä G.hn:n avulla voidaan teollisuusympäristössä toteuttaa yli gigabitin nopeuksiin yltävä verkko, joka ei vaadi uusia kaapelointeja. Järjestö itse puhuu ”any wire” -lähestymistavasta. Protokollaan on sisällytetty tarkka virheenskannaus sekä virheenkorjausalgoritmit. Käytännössä linkki on erittäin vakaa ja takaa vaikkapa videon siirtymisen ilman pätkimiä kehyksiä.

G.hn-tekniikkaa on laajennettu MIMO-yhteyksiin. Niissä data voidaan kahden laitteen välillä lähettää eri reittejä pitkin. Esimerkiksi sähköverkon yli tällainen G.hn-MIMO parantaa merkittävästi yhteyden laatua.

Näitä ominaisuuksia Teleconnect nyt hyödyntää uusissa tuotteissaan. Niihin kuuluvat esimerkiksi kuvan G.hn-M2-siltakortti, koaksiaaliverkkoon tarkoitettu 1,8 gigabitin reititin, ja valikoima G.hn-alustoja, joilla laitevalmistajat voivat kehittää omat laitteensa.