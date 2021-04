5G-verkkojen ahkera rakentaminen näkyy nyt testauksessa. MarketsAndMarkets ennustaa, että vuoteen 2027 mennessä 5G-testauslaitteiden markkinat kasvavat 3,46 miljardiin dollariin.

Elektroniikan tukkukauppiaiden tilastojen mukaan Suomessa myydyn puhelimen keskihinta nousi ensimmäisellä neljänneksellä 360 euroon. Summa on 7 euroa suurempi kuin vuosi sitten. Laitteita myytiin 592 142 kappaletta eli myynnin arvo oli 213,3 miljoonaa euroa.

OnePlussan uusi 9-sarja pitää sisällään joukon uusia innovaatioita. Yksi niistä on tuki uudella WiFi 6 -tekniikalle ja jopa kuuden gigahertsin taajuuksille. Wifi-piirin puhelimiin on toimittanut NXP Semiconductors.

Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyn mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä tietotekniikka-alan kysyntä ovat jatkuneet vahvana. Globaali komponenttipula asettaa kuitenkin haasteita monille yrityksille.

Nokia kertoi tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloslukunsa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 9 prosenttia eli lähes 5,1 miljardiin euroon. Vuodentakainen raportoitu tappio kääntyi 431 miljoonan euron liikevoitoksi.

Yksi Yhdysvaltain isoista operaattoreista eli Verizon ilmoittaa laajentavansa 5G-verkkoaan ns. mid band -taajuuksille eli C-kaistalle. Kyse on 10 miljardin dollarin jättiprojektista, jossa Nokia on jätetty rannalle.

Elisa kertoo laajentaneensa alkuvuoden aikana 5G-verkkoaan eri puolilla Suomea. Viimeisimpänä uuden mobiiliteknologian rakentaminen on alkanut muun muassa Torniossa, Suonenjoella, Alavudella, Laihialla ja lukuisilla muilla paikkakunnilla. Elisan nopea 5G on saatavilla jo yli sadalla paikkakunnalla Suomessa.

Samsungin logiikkaa PC-koneiden markkinoilla voisi joku kutsua jopa poukkoilevaksi, sillä markkinoiden hiipuessa yhtiö katosi Pohjoismaiden markkinoilta kokonaan. Tänään yhtiö kuitenkin lanseerasi uudet Galaxy Book -kannettavat ja nyt korealaisvalmistaja on tosissaan.

Kiinalaisen OnePlussan vuosi on alkanut vahvalla kasvulla. Kokonaisuudessaan Euroopassa liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 286 prosenttia. Lippulaivamallien osuus kasvusta on 65 prosenttia. Tähän on vaikuttanut muun muassa juuri lanseeratun OnePlus 9 -sarjan menestys.

PA Consultingin tekemä riippumaton tutkimus vahvistaa, että Nokialla on eniten 5G-essentiaalipatentteja. Nokia ylsi ykköseksi toista kertaa peräkkäin.