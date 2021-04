Euroopan junarataverkkoa ollaan digitalisoimassa. Uusiksi on menossa esimerkiksi ERTMS-kulunvalvontajärjestelmä. Hankkeessa on mukana suomalainen Proxion, joka kehittää liikkuvaa älykästä 5G-laboratoriota, joka mittaa rautateiden 4G- ja 5G-verkkoja ja varmistaa tulevaisuuden rautateiden toimivuuden.

Open RAN -hanke on tähdännyt siihen, että operaattorit voivat valita verkon eri komponentteja eri valmistajilta. Vodafone ja Qualcomm ilmoittivat nyt suunnitelmistaan kehittää valmistajille O-RAN-tekniikan referenssimalleja. Qualcommille askel on looginen sen jälkeen, kun yhtiö esitteli uudet 5G-radioprosessorinsa viime syksynä.

Massiivinen MIMO eli mMIMO on tekniikka, jonka myötä operaattorit voivat jakaa kaistansa ja taajuutensa tehokkaammin tilaajien käyttöön. Laitevalmistajille on käynnissä kova mMIMO-kilpajuoksu. Nokian Pekka Lundmark lupasi tekniikan tarjolle osavuosikatsauksen konferenssipuhelussaan.

Mittauslaitteissa on iät ja ajat tallennettu data laitteen omaan sisäiseen muistiin tai ulkoiselle levylle. Tektronix on kuitenkin ottanut askeleen eteenpäin TekDrive-palvelullaan. Siinä pilveen tallennettu mittausdata on suoraan käytettävissä oskilloskoopilla, tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Palvelu on nyt tuotu myös Eurooppaan.

Intel on toiminut Suomessa Tampereella ja Helsingissä jo 10 vuoden ajan. Tampereen yksikönjohtaja Mikko Eskolan mukaan yhtiö toimii täällä startupin tavoin. - Kehitämme innovatiivisia uusia tekniikoita ja tuotteita asiakkaillemme. Koska voimme testata ja toistaa ratkaisumme nopeasti sisäisesti, pystymme ottamaan enemmän riskejä ja tutkimaan uusia ideoita nopeasti.

5G-verkkojen ahkera rakentaminen näkyy nyt testauksessa. MarketsAndMarkets ennustaa, että vuoteen 2027 mennessä 5G-testauslaitteiden markkinat kasvavat 3,46 miljardiin dollariin.

Elektroniikan tukkukauppiaiden tilastojen mukaan Suomessa myydyn puhelimen keskihinta nousi ensimmäisellä neljänneksellä 360 euroon. Summa on 7 euroa suurempi kuin vuosi sitten. Laitteita myytiin 592 142 kappaletta eli myynnin arvo oli 213,3 miljoonaa euroa.

OnePlussan uusi 9-sarja pitää sisällään joukon uusia innovaatioita. Yksi niistä on tuki uudella WiFi 6 -tekniikalle ja jopa kuuden gigahertsin taajuuksille. Wifi-piirin puhelimiin on toimittanut NXP Semiconductors.

Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyn mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä tietotekniikka-alan kysyntä ovat jatkuneet vahvana. Globaali komponenttipula asettaa kuitenkin haasteita monille yrityksille.

Nokia kertoi tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloslukunsa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 9 prosenttia eli lähes 5,1 miljardiin euroon. Vuodentakainen raportoitu tappio kääntyi 431 miljoonan euron liikevoitoksi.