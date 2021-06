DDR5 tulee jo teollisuuteen

DDR5-muistit ovat vihdoin tulossa kuluttajien käyttöön, mutta nyt nopeammasta muistista päästään nauttimaan myös teollisuuden sovelluksissa. Apacer esittelee virtuaalisen, koko kesäkuun kestävän Computex-näyttelyn aikana useita uutuuksia teollisuuden käyttöön.

Niin SODIMM-, UDIMM- ja RDIMM-formaatissa tarjottavat muistimoduulit tukevat kaikki 4800 megatavun datansiirtonopeutta. Ne tukevat Intelin Eagle Stream- ja AMD:n Zen4 EPYC Genoa -palvelinalustoja.

Lisäksi palvelinkäyttöön on tarjolla M.2-pohjainen SSD-asema, joka sisältää jäähdytyselementin. Siinä on joukko pieniä lovia, jotka lisäävät pinta-alaa ja nopeuttavat lämmönjohtumista. Jäähdytyselementistä huolimatta moduuli on onnistuttu suunnittelemaan niin, että SSD on edelleen M.2-asemien D5-standardin mukainen.

Muitakin mielenkiintoisia uusia muisteja Apacer esittelee Computexissa. Tällainen on esimerkiksi kovaakin käyttöä kestävä CFexpress Type B PA32CF -muistikortti, jonka luku- ja kirjoitusnopeus on jopa 1700/1200 megatavua sekunnissa. Kortti on optimoitu 4K/8K-videon tallennukseen.

Apacerilla on myös oma ZADAK-pelibrändinsä. Sen nimissä esillä on 6400 megahertsin DDR5-pelimuistin sekä uusi MOAB II Elite -vesijäähdytteisen alustan.