Yrityksiin hyökätään joka 11 sekunti

Dell järjesti tänään verkkotilaisuuden, jonka aiheena oli liiketoiminnan jatkumisen varmistamisen verkkohyökkäyksen sattuessa. Yrityksillä täytyy olla suunnitelma ja strategia hyökkäysten varalta, sillä kuten Dellin myyntipäällikkö Kai Viljakainen sanoi, yrityksiin hyökätään eri tavoin joka 11. sekunti.

- Kyberrikollisuus on isoa bisnestä. 86 prosenttia hyökkäyksistä tehdään taloudellisen hyödyn saamiseksi. Keskimäärin datamurto aiheuttaa 24,7 miljoonan dollarin tappiot yrityksille, Viljakainen luetteli.

Iso ongelma yrityksille on se, ett 34 prosenttia hyökkäyksistä tehdään talon sisältä. - Kun hyökkääjä pääsee yrityksen verkkoon, se toimii siellä yli sata päivää ennen kuin mitään huomataan. Jos yritys voi palauttaa järjestelmät vain 30 päivän takaa, ei ole mitään puhdasta kopiota missään, Viljakainen varotti.

Yrityksissä uhkat otetaan jo vakavasti, mutta ongelma on se, että yleisesti mitään konkreettista ratkaisua tähän ei ole käytössä. - 69 prosenttia it-päätöksentekijöistä ei usko, että liiketoiminta voidaan palauttaa hyökkäystä edeltävälle tasolle, Viljakainen jatkoi.

Dellillä luonnollisesti on ongelmaan ratkaisu. Sen Cyber Recovery -ratkaisu esiteltiin jo 2015 ja tuotteella on yli 750 asiakasta. 2018 esiteltiin PowerProtect Cyber Recovery -palvelu, joka tänä vuonna kattaa sekä julki- että hybridipilvet. Ensin tuki kattaa meillä Amazonin AWS:n mutta roadmapissa on muitakin pilviä, Viljakainen lupaa.

Ratkaisu perustuu siihen, että bisneskriittisestä datasta luodaan omaan ”holviinsa” kopio, joka on täysin erillään tuotantojärjestelmästä sekä fyysisesti että loogisesti. Jos ja kun yrityksen järjestelmä korruptoituu, voidaan puhdas versio palauttaa nopeasti, jolloin liiketoiminta voi jatkua entisellään.

