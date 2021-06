Galileo on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n satelliittipaikannusjärjestelmä, jossa tällä hetkellä on 26 satelliittia. Seuraavan neljän vuoden aikana taivaalle ammutaan 12 toisen polven Galileo-satelliitti. Niiden myös paikannuksen tarkkuus paranee nykyisestä noin metristä 10 senttimetriin.

Pelialan etujärjestö Neogames on julkaissut uuden raportin, jonka mukaan Suomen pelialan liikevaihto kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia. Kahden miljardin euron raja ylitettiin kuudennen kerran ja 2,4 miljardin euron liikevaihdolla ala teki tulosta peräti puoli miljardia euroa. Uusia koodaajia alalle tarvitaan kipeästi.

Samsung sanoo tuoneensa markkinoille ensimmäiset yritys- ja palvelinkäyttöön tarkoitetut SSD-levyt, jotka tukevat uutta ZNS-tekniikkaa. Sen avulla levyjen kapasiteettia saadaan kasvatetuksi ja niiden käyttöikää selvästi pidemmäksi. Aika hyvin tiedostojärjestelmän parannukselta. ZNS tulee sanoista Zoned Namespace, mikä kääntynee sektoroiduksi nimitilaksi.

Yleisesti ajatellaan, että Apple pitää sovelluskaupassaan huomattavasti kovempaa kuria kuin Google, mikä tarkoittaa esimerkiksi pienempää määrää haittaohjelmia. Washington Post -lehden raportti kuitenkin paljastaa, että noin kaksi prosenttia AppStoren tuhannesta eniten rahaa tuottavista sovelluksista oli huijauksia.

Suomessa on ollut mahdollista käyttää 5G-verkkoja pian 2,5 vuoden ajan. Alkuvaiheessa tarjolla oli vain kalliita päätelaitteita, jotka verkossa toimivat, mutta nyt tilanne on toinen. 5G-kännykän saa jo parillasadalla eurolla. Xiaomin myyntiin tullut Redmi Note 10 5G näyttää mallia.

Ericssonin ja Qualcommin tilaama tutkimus vahvistaa, että operaattorien kannattaa laajentaa 5G-verkkojaan ns. millimetrialueen taajuuksille. Analysys Masonin toteuttama tutkimus kertoo esimerkiksi, että hyödyt ovat 5–20 kertaa suuremmat kuin arvioidut käyttöönottokustannukset.

Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen ydintekniikan tutkimuskeskuksen eli Sandia National Laboratoriesin tutkijat ovat rakentaneet maailman pienimmän akustisen vahvistimen. Kyse on 276 megahertsin vahvistimesta, joka vie tilaa vain 0,5 neliömillimetriä.

Näyttöön integroidut kamerat ovat nyt iso kehitysalue mobiililaitteissa. Syitä on monia, mutta suurimpana on tarve maksimoida näytön koko. Tämän hetken trendi etukameroissa on reikä näytössä, mutta Microsoft kehittää kameraa, joka olisi piilotettu näytön yläreunaan logon alle.

Apple hävisi Intelin asiakaslistalta ja nyt niin näyttää käyvän Googlellekin. Hakukonejätti on kehittänyt oman suorittimen prosessoimaan Youtube-videota konesaleissaan. Samalla työttömäksi jää jopa kymmeniä miljoonia Intelin prosessoreita.

5G on historian nopeimmin kasvava mobiiliverkkojen tekniikka. On olemassa lukuisia syitä, joiden takia 5G kasvattaa suosiotaan. Molexin markkinointipäällikkö Darryl Wilson listaa niistä kymmenen tärkeintä.