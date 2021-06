OnePlus aloitti Nord CE 5G:n myynnin

OnePlus on aloittanut uusimman kansansuosiota tavoittelevan puhelinmallinsa myynnin. Nord CE 5G tuo nopeat yhteydet käyttäjille halvimmillaan 299 eurolla. Ulkomailla Nord-uusin on saanut osakseen kehuja, mutta jotkut myös moittivat laitetta liian ”oppomaiseksi”.

CE uuden puhelimen nimessä tarkoittaa ”Core Editionio”. Idea on tarjoaa OnePlussan tavaramerkiksi muodostunut nopea ja sulava käyttökokemus edulliseen hintaan. 64 megapikselin kolmoiskamera, 90 hertsin näyttö ja Warp 30T -pikalataus ovat kovia myyntivaltteja 300-400 euron hintaluokassa.

Yksi Nord-uutuuden hyviä ominaisuuksia on ohuus. 7,9 millimetriä paksuna se erottuu monesta aiemmasta OnePlussan mallista ja useimmista kilpailijoistakin. Silti laitteen pohjaan on istutettu 3,5 millin kuulokeliitäntä, mitä moni fani on toivonut.

Kaiken kaikkiaan uusin Nord tarjoaa paljon vastinetta rahalle. Testissä yksi harvoja moitteen aiheita oli OnePlussan slider-liukusäätimen jättäminen pois. Näyttää siltä, että OnePlus olisi edullisimmissa malleissa käyttänyt hyvin pitkälle Oppon laiteratkaisuja ja vain asentanut päälle suositun ja kehutun Oxygen OS -käyttöliittymänsä. Tämä on toisaalta luontevaa, jos kuuntelee viimeisimpiä huhuja, joiden mukaan OnePlussasta olisi tulossa jonkinlainen Oppon alabrändi. Vahvistuksia tälle ei ole saatu kummastakaan leiristä.

Ratkaisusta voidaan olla montaa mieltä. Alkuperäisessä Nordissa (mallihan on vain vuoden vanha) slider-kytkin vielä oli paikallaan. Oma näkemykseni on, ettei sellaista kannata korjata, mikä ei ole rikki. Sellaista, joka toimii paremmin kuin muilla, ei kannata muuttaa.

Uusin Nord on joka tapauksessa kova ehdokas koululaisten ja opiskelijoiden reppuun. 6+128 gigatavun muistilla sen saa omakseen 299 eurolla. 12+256 gigatavun versio maksaa 399 euroa.