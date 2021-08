AMD haluaa kaapata yritykset

AMD on ollut kovassa nousukiidossa viime vuoden, eikä vähiten kovimman kilpailijan Intelin vaikeuksien takia. Nyt Intel on nousemassa takaisin jaloilleen, mutta vastassaan sillä on vahvistunut AMD, joka haluaa kasvattaa rooliaan yritysten it-toimittajana. Yhtiön Euroopan myynnistä Euroopassa vastaava Roger Benson selventää.

- Tärkeintä on työskennellä kumppaneidemme kanssa vastataksemme kasvavaan kysyntään, joka johtuu IT-käytön dramaattisesta lisääntymisestä yrityksissä ja julkisella sektorilla. AMD vastaa kysyntään Zen 3 -arkkitehtuurimme kautta, joka on sisällytetty AMD EPYC-palvelinpiireihin sekä Ryzen -mobiili- ja pöytäkoneiden tuotelinjoihin. Työskentelemme myös OEM- ja pilvikumppaneidemme kanssa tarjotaksemme heille tuotteita ja tekniikkaa, joita he tarvitsevat hyödyntääkseen kysynnän jatkuvan nousun.

Bensonin mukaan AMD toimii läheisessä yhteistyössä valmistuskumppaniensa kanssa ottaakseen johtavan aseman piinvalmistuksessa. - Vaikka jotkut kilpailijat ovat kohdanneet merkittäviä vaikeuksia, AMD on johtanut teollisuutta 7 nm: n siruilla palvelin- ja asiakastuotteissamme, Benson sivaltaa Inteliä.

- Palvelintila vaatii ydinlaskennan suorituskykyä ja tasapainoista järjestelmää. Tuotteemme on suunniteltu tasapainottamaan ja optimoimaan ydintoiminnot, muistin kaistanleveys ja IO-kaistanleveyden suorituskyky vastaamaan asiakkaidemme työmäärää ja sovellustarpeita.

AMD keskittyy tarjoamaan voittavia ratkaisuja paikan päällä ja pilvessä. Paikallisen segmentin osalta teemme yhteistyötä perinteisten palvelinvalmistajien kanssa, kuten HPE, Dell, Lenovo, Supermicro ja monet muut. Tuotamme yhdessä kumppaneidemme kanssa upeita laitteistoinfrastruktuuriratkaisuja vastaamaan yritysten käyttöönottotarpeisiin.

- Pilven osalta olemme työskennelleet maailmanlaajuisten palveluntarjoajien, kuten AWS, Microsoft, Azure, Google Cloud, IBM ja Oracle, kanssa. Teemme yhteistyötä myös EMEA -alueen pilvipalveluntarjoajien kanssa, kuten OVH, Hetzner, Ionos, Scaleway ja muut. AMD keskittyy perinteisiin pilviarkkitehtuureihin ja hybridiratkaisuihin, ja teemme tiivistä yhteistyötä näiden palveluntarjoajien kuten VMwaren kanssa, jotta voimme tarjota korkeimman tason pilvipalvelun.

- Kyberturvallisuus on AMD:n keskeinen painopistealue. Tarjoamme suojattua salattua virtualisointia, joka on luottamuksellisen laskennan perusta. Monet Google Cloudin ja Microsoft Azuren tarjoamat luottamukselliset laskentapalvelut ovat tekniikkamme varassa, Benson korostaa.

