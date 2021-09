Renesas on laajentanut suosittua pilvipohjaista Lab on the Cloud -ympäristöään yksinkertaistaakseen IoT-laitteiden määritys- ja testausprosessia sekä nopeuttaakseen tuotteiden markkinoille tuomista. ”Labrassa” on paranneltu käyttöliittymää ja lisätty uusia suunnitteluparametreja.

Viime vuonna maailmassa myytiin eli 1,3 miljardia älypuhelinta. Kun keskihinta oli 309 dollaria, puhutaan jättimäisestä lähes 400 miljardin dollarin liiketoiminnasta. Tutkimuslaitos GlobalData kuitenkin ennustaa, että keinotodellisuuden lasit eli AR-lasit korvaavat tulevaisuudessa älypuhelimet suosituimpana mobiililaitteena.

Tamperelainen Unikie demoaa parhaillaan täysin automaattista ajoneuvojen pysäköintiä Münchenin IAA Mobility -messuilla. Yhtiö kertoo, että sen Turun testilaitoksessa ajoneuvoja etäohjataan hyödyntämällä Ericssonin 5G-yksityisverkkoa, reunalaskentaa ja Unikien automatisoitua tehdaspysäköintiratkaisua.

Mikro-ohjainten suorituskyky on kasvanut vuosien varrella niin, että niillä voidaan hoitaa yhä vaativampien sovellusten laskentaa ja ohjausta. Nyt Renesas esittelee kehitysalustan, jolla RA-sarjan mikro-ohjaimiin voidaan tuoda robottien sulautettu käyttöjärjestelmä eli micro-ROS.

STMicroelectronics kertoo, että se on ryhtynyt tuomaan GSMA-yhteensopivia eSIM-piirejä markkinoille volyymeissä. ST4SIM-piirien avulla IoT-laite voi liittyä operaattorin verkkoon ohjelmallisesti, ilman fyysistä SIM-korttia.

Suomalainen ohjelmistotalo Unikie esittelee tänään ensimmäistä kertaa maailmassa tyäsin automaattista pysäköintipalvelua IAA Mobility 2021 -näyttelyssä Münchenissä. Unikie esittelee automaattisen pysäköinnin ratkaisuaan autoalan jättiläisten BMW:n, Fordin, Jaguar-Land Roverin ja Mercedes Benzin kanssa Saksan autoteollisuusliiton yhteishankkeessa.

Joukko tietoturvatutkijoita on löytänyt peräti 16 haavoittuvuutta Bluetooth-protokollasta, jota käytetään tuhansilla järjestelmäpiireillä. Vakavimmillaan aukot mahdollistavat haittakoodin ajamisen Bluetooth-laitteessa. Reikien kokonaisuudelle tutkijat antoivat nimeksi Braktooth.

Jos avaat läppärisi kotelon, löydät suurella todennäköisyydellä sen ala Kingstonin valmistaman DRAM-moduulin. Muistikammoissa Kingstonin markkinaosuus on Trendforcen mukaan 78 prosenttia.

Eaton ja Microsoft tutkivat menetelmiä, joiden avulla datakeskukset voivat ansaita rahaa jo olemassa olevilla resursseilla sekä tukea samalla uusiutuvien energialähteiden laajempaa käyttöä sähköverkossa. Tekniikan ytimessä olevat EnergyAware-UPSit on kehitetty Suomessa. Microsoft pilotoi jo tekniikkaa Yhdysvalloissa.

Useimmat autonvalmistajat näkevät, että täysin autonominen ajoneuvo tai robottiauto vaatii useita eri anturitekniikoita, joiden fuusiosta auton kyky nähdä ympäristönsä eri olosuhteissa muodostuu. Yksi näistä tekniikoista on lidar eli valotutka. Teslan Elon Musk ei siihen luota, mutta muiden osoittama kysyntä vetää autojen lidarien markkinat kovaan kasvuun.