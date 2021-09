Kiinalainen Xiaomi on noussut maailman toiseksi suurimmaksi älypuhelinten valmistajaksi, mutta eilen yhtiö joutui myrskyn silmään aivan toisesta syystä. Liettuan puolustusministeriö väitti, että Xiaomin laitteet sensuroivat tiettyjä sisältöjä, jotka olisivat ikäviä Kiinan hallinnon kannalta.

Nokia ilmoitti tänään, että Uuden -Seelannin suurin operaattori Spark on valinnut sen rakentamaan maanlaajuisen 5G-verkkonsa. Sparkin tavoitteena on, että 5G-yhteydet voidaan tarjota noin 90 prosentille uusiseelantilaisista vuoden 2023 loppuun mennessä.

Maailmassa oli kesäkuun lopulla 429 miljoonaa 5G-tilaajaa. Toisen vuosineljänneksen aikana uusia käyttäjiä tuli 124 miljoonaa. 5G Americas -järjestön mukaan 5G etenee erittäin nopeasti. Käyttäjien määrä kolminkertaistui viime vuonna ja tämän vuoden lopulla käyttäjiä on jo 692 miljoonaa.

OnePlus on ollut monen suomalaisen suosikki ja esimerkiksi sen edullisemmat 5G-puhelimet Nord ja Nord 2 ovat keikkuneet myyntitilastojen kärjessä. Nyt yhtiöllä on edessään isoja muutoksia. Toinen perustajista Pete Lau puhuu peräti OnePlus 2.0:sta.

HMD Global on esitellyt uuden Nokia-puhelimen G-sarjaansa. G50 on tähän mennessä edullisin Nokian 5G-älypuhelin, sillä se maksaa vain 269 euroa. Laitteen luvataan kestävän kaksi päivää yhdellä latauksella.

Tampereen SoC-Hub kertoi eilen, että yhteenliittymä on saamassa ensimmäisen kolmesta protopiiristä valmiiksi jo tämän vuoden lopulla. Tarkempien tietojen perusteella kyse on erittäin mielenkiintoisesta järjestelmäpiiristä. Se on suunnattua erittäin vähävirtaisten IoT-laitteiden moottoriksi.

Robottiautoja voidaan hyvin ajattaa Arizonan ikuisessa auringonpaisteessa, mutta todellinen testi niille on ajaminen lumituiskussa ja myräkässä. Nyt suomalaisen Sensible 4:n automatisoima Toyota Proace aloittaa liikennöinnin osana julkista liikennettä Pohjois-Norjan Bodøssa. Pilottipalvelu toteutetaan 3,6 kilometrin reitillä yleisillä teillä kaupungin keskustan alueella.

Göteborgilaisen Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat ovat esitelleet ainutlaatuisen optisen vahvistimen, jonka odotetaan mullistavan sekä avaruuden tietoliikenneyhteydet että kuitulinkit maan pinnalla. Vahvistin on erittäin suorituskykyinen, sopii millimetrin kokoiselle sirulle eikä aiheuta ylimääräistä kohinaa.

STMicroelectronics on esitellyt uuden integroidun ratkaisun langattomaan lataukseen. STWLC98-tehovastaanotin pystyy lataamaan erilaisia kannettavia ja mobiililaitteita 70 watin teholla yhdistettynä STWBC2-HP-lähetinpiiriin.

Helvar juhlistaa tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan panostamalla yhä enemmän innovaatioihin sekä Smart Buildings -kehitystyöhön. Yhtiö tukee rahoituksella Aalto-yliopiston älykkään talotekniikan opetusta ja tutkimustyötä. - Olen ilahtunut voidessamme tukea alan opetusta ja älyrakennuksen kokonaisuutta ymmärtävien osaajien kouluttamista ja tutkimustyötä, sanoo Helvarin toimitusjohtaja Adel Hattab.