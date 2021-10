Mobiiliverkkojen ikuisuusongelma on, että ennen pitkää osa soluista ruuhkautuu eivätkä kaikki käyttäjät saa haluamaansa kaistaa. Ruotsalainen Enea on nyt julkistanut ohjelmiston, jolla operaattori voi parantaa dynaamisesti jokaisen yksittäisen 5G- tai 4G-käyttäjän yhteyden laatua.

Reilu kaksi vuotta sitten Intel esitteli ensimmäisen neuromorfisen prosessorinsa, joka oli suunniteltu tekoälylaskentaan. Neuromorfisella Intel viittaa ihmisaivoja matkivaan rakenteeseen. Nyt yhtiö on esitellyt toisen polven Loihi-piirinsä. Se yllättää 4 nanometrin viivanleveydellään.

IEEE Spectrum -lehti on jälleen asettanut ohjelmointikielet järjestykseen. Suosituimmaksi, vielä selvällä erolla muihin, nousi Python. Sen jälkeen tulevat Java, C, C++ ja Javascript.

Hollantilainen Fairphone hakee markkinaosuutta eettisellä toiminnalla. Tarkoitus on kutistaa älypuhelimen aiheuttama ympäristörasitus minimiin. Tänään esitelty Fairphone 4 vie konseptia entistä pidemmälle ja on ensimmäinen jäteneutraali älypuhelin.

32-bittisiä Arm-pohjaisia ohjaimia on lukematon määrä. Niistä edullisimmat perustuvat Cortex-M33-ytimeen. Renesas on nyt esitellyt uuden M33-pohjaisen perheen, jossa kellotaajuus nousee ensimmäistä kertaa eli 200 megahertsin.

Deloitten selvityksestä käy ilmi, että 25 prosenttia suomalaisista sanoi joutuneensa kyberhuijauksen kohteeksi kuluneen kesän aikana. Kyberhuijarit lähestyvät uhrejaan yhä puhelinsoitolla, tekstiviestillä tai sähköpostitse. Uhrien ikäjakaumassa ei havaittu merkittäviä eroa, eli kyberrikolliset eivät näytä hyödyntävän demografiatietoja huijauskohteiden valinnassa.

Jan-Erik Ekberg johtaa Huawein järjestelmäturvallisuuden laboratoriota eli HSSL:ää (Helsinki System Security Lab) Helsingissä. ETN tapasi hänet eilen Helsingissä, jossa puheeksi tuli myös uusi avoin RISC-V-prosessoriarkkitehtuuri. Se ei Ekbergin mukaan ole vielä valmis älypuhelimiin.

HDMI on erinomainen standardi, joka on vallannut video- ja audiosignaalin siirron olohuoneissa ja työpöydillä. EU:n sähköturvallisuusviranomaisten tekevä testi kuitenkin osoittaa, että HDMI-kaapelien laadussa on paljon toivomisen varaa.

ABB on esitellyt sähköajoneuvojen laturin, jota se kehuu markkinoiden nopeimmaksi. Terra 360 on modulaarinen laturi, joka voi ladata samanaikaisesti jopa neljää ajoneuvoa dynaamisella tehonjaolla. Laturin enimmäisteho on 360 kilowattia.

Digita investoi datakeskusliiketoimintaansa Pasilan tietoliikennekeskittymässä. Uusi konesali sijaitsee nykyisten konesalitilojen välittömässä läheisyydessä ja se tarjoaa erinomaisilla yhteyksillään digitaalisten palveluiden vaatimaa reagointikykyä ja erinomaista vasteaikaa.