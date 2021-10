Nokia-maasta tuli viidessä vuodessa OnePlus-maa

Takavuosina Suomi tunnettiin Nokiasta. Lähes kaikilla oli taskussaan nokialainen. Nyt kiinalainen OnePlus vetoaa suomalaisiin vahvasti ja vuoden toisella neljänneksellä valmistajan markkinaosuus oli lähes 20 prosenttia. - Meistä on tullut nyt koko kansan puhelinmerkki” kertoo OnePlus Euroopan strategiajohtaja Tuomas Lampén.

Lampén on ollut mukana OnePlussan tarinassa alusta asti. Merkin Suomen valloitus on iso menestystarina, sillä koko yritys perustettiin vuonna 2013, vain kolme vuotta ennen Suomen toimiston käynnistämistä. Globaalisti OnePlussan asema Suomessa on omituinen: missään muualla Euroopassa se ei ole noussut yhtä suosituksi.

- Suomalaiset ovat tekniikkakansaa. Laitteita ostetaan ominaisuuksien perusteella. Järjellä, ei tunteella kuten monessa muussa maassa, Lampén perustelee.

Suomessa yhtiön markkinaosuus on kasvanut viiden vuoden ajan, ja viimeisen vuoden aikana kasvu on vielä kiihtynyt entisestään. Myytyjen puhelinten kappalemäärässä mitattuna OnePlussan markkinaosuus oli kolmannella vuosineljänneksellä 153 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu perustuu pitkälti erittäin suosittuihin edullisempiin 5G-puhelimiin, erityisesti Nord-mallistoon.

Tällä hetkellä OnePlus on yrityksenäkin isojen muutosten edessä. Se tullaan integroimaan tiukemmin osaksi Oppo-emoyhtiötä, mikä näkyy esimerkiksi suositun OxygenOS-käyttöliittymän yhdistämiseen Oppon ColorOS:n kanssa. Tuomas Lampén ei näe muutoksessa isoa riskiä. – Tuotekehityksen resurssit kasvavat, hän toteaa.

Lampénin mukaan Suomen menestys perustuu paitsi laajaan jälleenmyyntiverkostoon, myös merkin uskolliseen yhteisöön. Moni menee kauppaan ostamaan suoraan jotakin tiettyä OnePlussan mallia, koska joku kaveri on laitetta suunnitellut. Toki näkyvyyttä on haettu isoilla mainoskampanjoilla ja julkkisten avulla, jotka ovat toimineet mallin ”lähettiläinä”. Isotkaan kampanjat eivät kuitenkaan suosiota selitä. Laitteissa on yksinkertaisesti jotain, joka vetoaa suomalaiseen.