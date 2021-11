DDR5-muistien nopeus kasvaa jo, kestävätkö muistit?

DDR5 tekee vasta tuloaan markkinoille, mutta jo nyt valmistajat haluavat nostaa niiden nopeutta. Perustason 4800 megasiirrosta sekunnissa ollaan siirtymässä 7000 megasiirtoon sekunnissa. Tämä asettaa piireille mahdollisesti yllättäviä haasteita.

Viime viikolla Gigabyte kertoi, että sen uutta Z690 Aorus Tachyon -emolevyä tukee jo useampi DDR5-7000-muisti, vaikkei niitä toistaiseksi ole julkistettukaan. Olennaista eri valmistajien moduuleissa on se, että niissä käyttöjännite on nostettu 1,5 volttiin. Moduulit perustuvat tiettävästi kaikki Samsungin DDR5-piireihin.

DDR5-muistit toimivat standardin mukaisesti 1,1 voltilla. Kun perustason 4800-kampoja on ylikellotettu, on niiden käyttöjännite nostettu 1,25 volttiin. 1,5 volttia on kuitenkin merkittävä jännitteen nosto ja voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi ohjainpiirille ja emolevyille, mikäli niitä ei ole kvalifioitu tällaisiin lukemiin.

DDR5 on jo valmiiksi nopeampi kuin nykyisin käytössä olevat nopeimmat DDR4-muistit. Uusien DDR5-kampojen ylikellotuksista ei ole ainakaan julkistettu pitkän käyttöajan testejä, joten valmistajatkaan eivät välttämättä tiedä, miten komponentit reagoivat korkeampiin jännitteisiin.

Ensimmäisten DDR5-7000-moduulien ilmaantuminen osoittaa ainoastaan sen, että kisa ”nopeimman muistin valmistajasta” ei ota loppuakseen.