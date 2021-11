Hetznerin Datakeskuspuisto eteläisessä Tuusulassa laajeni heinäkuussa jälleen yhdellä uudella palvelintilalla. Seuraava palvelintila on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2022. Näiden lisäksi datakeskuspuiston pihalla on pohjatyöt valmiina jo kahdelle kokonaan uudelle palvelintilalle, sekä varasto- ja sosiaalitilarakennuksille.

Säteenjäljitys eli ray tracing on tekniikka, joka imitoi valon käyttäytymistä realistisesti grafiikkakorteilla. Imagination Technologies on esitellyt tekniikan, jolla sama fotorealistinen vaikutelma saadaan kännykkään. Tekniikka on nimeltään Photon.

IoT:n, tekoälyn ja koneoppimisen käytön kasvaessa nykypäivän laitevalmistajien on ymmärrettävä saatavilla olevat kaupalliset tai avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmät. Tässä kuvataan kolme käyttöjärjestelmää ja niiden ominaisuudet, joiden avulla voidaan löytää optimaalinen, helppokäyttöinen, turvallinen, vaatimustenmukainen ja tehokas alusta suunnitteluun ja valmistettavuuteen tuotteen elinkaaren aikana.

Mittaaminen, testaaminen ja instrumentointi ovat viime vuosina kehittyneet merkittävästi sekä uuden tietotekniikan että mikropalvelujen avulla. NI hyödyntää sekä Thunderbolt-väylää että Googlen kehittämää gRPC-protokollaa helpottaakseen testaajan elämää.

Nettiin kytketyt vempaimet ja lelut ovat suosittu kohde monien käyttäjien toivelistoilla, sillä yli 88 prosenttia ihmisistä käyttää jo IoT-laitteita kotonaan. Kyberturvallisuusasiantuntijat kuitenkin varoittavat, että näissä laitteissa on valtavasti turvallisuusaukkoja, joita rikolliset myös hyödyntävät.

Vuonna 2017 National Instruments esitteli kokonaan uuden ohjelmointiympäristön, kun LabVIEW NXG näki päivänvalon NI Week -tapahtumassa Austinissa. Sen piti olla graafinen kehitysympäristö niille, jotka eivät halua ohjelmoida. Nyt viime vuonna vain NI:ksi muuttunut yritys on käytännössä kuopannut NXG-hankkeensa.

LUT-yliopiston Lappeenrannan kampukselle rakennetaan marraskuussa 5G Mökki. Mökkiä on tarkoitus käyttää opetukseen, koulutukseen, opiskelijaprojekteihin, viestintään ja striimaamiseen. Mökki on siirreltävä oppimisympäristö, jota aiotaan viedä esimerkiksi Afrikkaan.

Älypuhelimissa tietoturva on hoidettu jo yli kymmenen vuoden ajan niin, että luotettu prosessointi tehdään laitteen muistin TEE-osiossa (Trusted Execution Environment). Nyt käynnissä on murros. Tulevaisuudessa esimerkiksi salausavaimet tallennetaan eristettyyn muisti-alueeseen eli enklaaviin, kertoo Huawein HSSL-laboratoriota johtava Jan-Erik Ekberg.

ETN on julkaissut ETNdigi-erikoislehden, jossa tuttuun tapaan on tarjolla paljon luettavaa tekniikasta. Kerromme esimerkiksi, kuinka valita sopivin Linux yrityskäyttöön tai kuin Bluetoothilla voidaan paikantaa tarkasti sisätiloissa.

Teknologiateollisuuden tänään julkistetun suhdannekyselyn perusteella näyttää siltä, että alan kovin kasvuvauhti on mahdollisesti jo nähty. Yritysten saamien uusien tilauksien määrä kääntyi laskuun.