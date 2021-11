Tietoturvayhtiö Check Point Softwaren tutkimusosasto kertoo, että Suomen yleisin haittaohjelma oli lokakuussa edelleen kiristysohjelma Mailto. Maailmanlaajuisesti kärkisijaa pitää jo viidennen kerran Trickbot. Uusi Apache-palvelinten haavoittuvuus on noussut nopeasti eniten hyödynnettyjen haavoittuvuuksien top10:een.

Markkinoille on jo tuotu älypuhelinlatureita, jotka yltävät jopa 120 watin lataustehoon. Useimmat niistä perustuvat kalifornialaisen Navitasin GaNFast-latauspiireihin. Nyt yhtiö on esitellyt kolmannen polven piirinsä, joka parantaa latausta entisestään.

STMicroelectronicsin suositun STM32-ohjainperheen parissa työskentelyyn tarjotut uudet resurssit ovat mielenkiintoisia. Erityisen kiintoisa on mahdollisuus integroida Microsoftin reaaliaikainen Azure RTOS - käyttöjärjestelmä kirjastoineen STM32-kehitysalustaan.

Power Integrations on esitellyt referenssialustan, jolla voidaan suunnitella jopa 100 watin lataustehon tuova USBC-laturi. USB:n tehonsyötön PD 3.0 -standardia tukevan laturimallin salaisuus on gallumnitridi-pohjaisessa tehokytkimessä.

Automaatioyritys OMRON ilmoittaa tuoneensa markkinoille piirilevyjen tarkastusjärjestelmän, joka ensimmäisenä maailmassa hyödyntää tekoälyä PCB-osakokoonpanojen tarkastusprosessissa. Ratkaisu on nimeltään VT-S10.

Suomalaiset startupit keräsivät ennätysmäärän venture capital -sijoituksia kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pääomasijoittajien mukaan pelkästään alkuvuoden aikana koko viime vuoden potti on jo ylitetty. Startupeihin sijoittavien kotimaisten venture capital -rahastojen hyvät varainkeruuvuodet ennakoivat sijoitusaktiivisuuden kasvua entisestään.

Counterpoint Researchin Market Pulse -selvityksen mukaan OnePlus oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Euroopan viiden nopeimmin kasvavan älypuhelinvalmistajan joukossa. OnePlussan vuotuinen kasvuvauhti on 131 prosenttia, mikä on kovinta kasvua älypuhelinbrändien joukossa.

Analog Devicesin μModule-ratkaisu ADAQ4003 on tarkoitettu tarkkojen datankeruujärjestelmien suunnittelijoiden käyttöön. Moduulirakenne nopeuttaa komponenttien valintaa ja tuotantovalmiiden prototyyppien rakentamista.

Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimuskokonaisuuden johtaja professori Matti Latva-aho on saanut kaksi merkittävää nimitystä Japaniin. Hänet on nimitetty Tokion yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun ensimmäiseksi Global Research Fellow’ksi sekä Japanin sisä- ja viestintäministeriön hallinnoiman Beyond 5G -konsortion neuvoa-antavan toimikunnan jäseneksi. Latva-aho jatkaa edelleen työtään myös 6G Flagshipin johtajana.

Mekaaniset ja flash-piireihin ohjautuvat kiintolevyt eroavat tällä hetkellä tallennusmedian lisäksi sen suhteen, miten ne liitetään isäntäjärjestelmään. Seagate on nyt ensimmäistä kertaa demonnut HDD-levyä, joka toimii PCIe-väylän yli flash-levyjen NVMe-protokollalla.