Renesas yllättää esittelemällä FPGA-piiriperheen

Japanilainen Renesas tunnetaan mikro-ohjaimistaan erityisesti autoteollisuudessa. Taannoisen Diaog Semiconductorin oston kautta se laajentaa nyt yllättävästi uudelle alueelle esittelemällä FPGA-piiriperheen.

Joskus tekniikoiden kehityspolut ovat yllättäviä. Piilaaksossa perustettu Silego Technology kehitti aikoinaan ohjelmoitavien, yleensä hyvin yksinkertaisten sekasignaalipiirien GreenPAK-tekniikan. Dialog Semi osti Silegon, jolloin GreenPAK-suunnittelutiimi siirtyi tietenkin mukana.

Viime vuoden tämä suunnittelutiimi on kehittänyt erittäin vähävirtaista FPGA-tekniikkaa. Nyt työ on saatu kaupalliseen vaiheeseen, mutta omistajaksi on vaihtunut puolijohdejätti Renesas. Yhtä kaikki, uusi ForgeFPGA-tuoteperhe vastaa markkinoiden tarpeeseen ohjelmoitavista piiristä, joissa on suhteellisen vähän ohjelmoitavaa logiikkaa, mutta joka voidaan suunnitella nopeasti ja tehokkaasti kustannusherkkiin sovelluksiin.

ForgeFPGA-piirien ennustettu volyymihinta on reilusti alle 0,50 dollaria. Tämä on selvästi alle tyypillisten FPGA-piirien hinnan. Tämä avaa tekniikalle sovelluksia, jotka eivät aiemmin voineet käyttää FPGA:ta kustannusrajoitusten vuoksi. Käytännössä ForgeFPGA vie ohjelmoitavan logiikan suuren volyymin kuluttaja- ja IoT-laitteisiin.

ForgeFPGA-tuoteperhe palvelee sovelluksia, jotka vaativat alle 5 000 logiikkaporttia ja joiden alkuperäinen laitekoko on 1 ja 2 tuhatta LUT-hakutaulukkoa. Ensimmäisille piireille ennustetaan alle 20 mikroampeerin valmiustehoa, mikä olisi noin puolet kilpailevien piirien tehonkulutuksesta.

Käyttäjät voivat ladata kehitysohjelmiston veloituksetta ja ilman lisenssimaksuja. Ohjelmisto tarjoaa kaksi kehitystilaa sekä uusille että kokeneille FPGA-kehittäjille: "makrosolutila", joka käyttää piirikaaviopohjaista kehitystä sekä "HDL"-tila, joka tarjoaa tutun Verilog-ympäristön FPGA-veteraaneille.

Piirien kehitysmalli on sama, millä GreenPAK-sirut ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. ForgeFPGA-piireistä tarjotaan jo näytteitä. Ensimmäisen ForgeFPGA-volyymipiiri on tuhannen LUT-taulukon versio, jonka odotetaan olevan saatavilla tuotantomäärinä vuoden 2022 toisella neljänneksellä.