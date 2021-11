DRAM-muisti oli pitkään rajoittava tekijä tietokoneiden suorituskyvyssä. Uusien DDR5-muistien tullessa pian markkinoille tilanne helpottaa hieman, mutta vielä enemmän vauhtia keskusmuisteihin on tulossa tulevien DDR6- ja DDR7-tekniikoiden myötä.

Kun tulevaisuudessa arvioidaan, mikä suomalainen innovaatio on globaalisti merkittävin, yksi ehdokkaista on ilman muuta Tuomo Suuntolan keksimä atomikerroskasvatus eli ALD. Tutkimuslaitos Yole Developpement on nyt julkistanut ensimmäisen ALD-katsauksensa ja sen mukaan tekniikka on laajenemassa voimakkaasti uusille alueille.

Nokia ilmoitti tänään, että Ooredoo Group on valinnut sen tuomaan useita teknologioita ja palveluita, mukaan lukien 5G, asiakkaille Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa osana usean maan välistä, viisivuotista sopimusta. Sopimuksen myötä Nokia laajentaa Ooredoon nykyistä verkkoa sekä ottaa käyttöön uusia 5G-palveluita.

Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) uusin tilasto kiinteistöihin asennettavien sähköajoneuvojen latauslaitteiden määristä kertoo myynnin jatkuneen tasaisesti noin 10 000 latauspisteen kvartaalivauhdilla. Valtaosa suomalaisautoista latautuu hitaasti peruslatauslaitteilla.

Tehoelektroniikan suunnittelijat ja komponenttien myyjät ovat innostuneet laajan kaistaeron puolijohdetekniikoista, kuten SiC ja GaN, mutta nämä eivät ole uusia teknologioita. GaN on peräisin 50 vuoden takaa ja piikarbidin käytettiin elektroniikassa jo yli 100 vuotta sitten. Mistä innostus sitten johtuu. Tämä artikkeli selittää teorian laajakaistaisten materiaalien etujen takana, käytetyt valmistustekniikat ja sen, miksi ne sopivat erityisen hyvin ratkaisemaan elektroniikkasuunnittelijoiden nykyisiä haasteita.

Nokia tukee avoimesti Open RAN -verkkotekniikkaa. Kaikki mukana olevat osapuolet eivät kuitenkaan pidä Nokiaa kovin suuressa arvossa. Deutsche Telekomin, Orangen, Telecom Italian, Telefónican ja Vodafonen viime viikolla julkaisema raportti syyttää Nokiaa siitä, että sen kehittävät O-RAN-rajapinnat toimivat vain Nokian omilla laitteilla.

Southamptonin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet nopean ja energiatehokkaan datan laserkirjoitusmenetelmän. Dataa kirjoitetaan piidioksidilasille tiheydellä, joka on yli 10 000 kertaa suurempi kuin Blue-Ray-levyn tallennustekniikka. Yhdelle levylle voitaisiin tekniikalla tallentaa yli 500 teratavua dataa.

Sovelluskauppojen tietoturva on yritysten jatkuva panostuksen kohde. Aina tiukatkaan toimet eivät ysty estämään verkkorikollisia. Näin on käynyt Huawein AppGallerylle, jossa oli jaossa 190 Android-troijalaisella terästetty peliä.