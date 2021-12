Viisi tapaa tappaa datakeskus

Rittalin asiantuntijat ovat törmänneet melko hurjiin tapauksiin kartoittaessaan datakeskusten toimivuutta. Heidän mukaansa noin 30 prosenttia Suomen datakeskuksista on vailla kunnollista huoltoa ja ylläpitoa. Vakavia puutteita on tavattu jopa sairaaloissa.

Rittalin IT-ratkaisujen myyntijohtaja Mikko Aho ja huoltopäällikkö Janne Lahtinen ovat keränneet viisi valitettavan yleistä uskomusta ja käytäntöä – jotka pahimmillaan aiheuttavat vakavia vahinkoja datakeskukselle.

1. Älä päivitä mitään!

Harhaluulo: “Vanha sanonta: If it ain’t broken, don’t fix it. Jos laitteissa eivät pala mitkään varoitusvalot ja niistä ehkä jopa kuuluu hurinaa, ne ovat kunnossa. Päivitykset vain sekoittavat toimivan järjestelmän.”

Todellisuudessa sekä itse laitteiden, raudan että ohjelmistojen säännöllinen päivittäminen on ratkaisevan tärkeää. Se on kriittistä sekä ulkoisten uhkien että datan käytettävyyden kannalta. Rittalin asiantuntijat ovat törmänneet tapauksiin, joissa suurin osa datakeskuksen laitteista on päivittämättä tai huoltamatta.

2. Usko UPSiin!

Harhaluulo: “UPS suojelee sähkökatkoilta. Sitä vartenhan ne on hankittu. Ai, akku vanhenee? Eikö mitä, kyllähän autoissakin akut kestävät kymmenenkin vuotta. Niin, kyllähän se valmistaja vaatii perusteellista huoltoa viiden vuoden välein, mutta siinä on varmaan tosi paljon hullunvaraa, aivan kuten elintarvikkeiden parasta ennen -päivässä.”

Oikeasti UPS (Uninterrupted Power Service) suojaa sähkökatkoilta vain kun se on kunnossa. Siksi laitevalmistajat edellyttävät säännöllistä huoltoa. Uptime Instituten selvityksen mukaan puolet datakeskusten käyttökatkoista johtuu viasta joko sähkönjakelussa tai jäähdytyksessä.

3. Luota laitteiston omiin hälytyksiin!

Harhaluulo: ”Kyllä se jäähdytys siellä hyvin toimii ilman huoltojakin, on niissä hälytykset vikatilanteita varten.”

Oikeasti vikasietoiseksi eli redundanttiseksikin suunniteltu jäähdytysjärjestelmä voi vikaantua ilman säännöllisiä huoltoja niin pahasti, että koko laitetilan – tai pahimmillaan koko datakeskuksen – toiminta vaarantuu.

4. Anna kiinteistöhuollon huolehtia ylläpidosta!

Harhaluulo: “Huoltoyhtiön porukoilla on avaimet ja työkalut. Kyllä he osaavat katsoa laitteiden perään. Ei siinä mitään nörttejä tarvita.”

Oikeasti talkkari tai huoltoyhtiö ovat harvoin datakeskusten asiantuntijoita. Datakeskukset eivät yleensä ole myöskään ns. monialayhtiöiden ydinosaamisalueella. Silloin ylläpito saattaa olla valohoitoa ja huoltotoimet jäävät pintapuolisiksi. Jos yrityksessä ei ole vankkaa omaa osaamista, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

5. Suunnittelu ja kartoitus on turha kustannus!

Harhaluulo: “Ei meille mitään riskikartoitusta tarvita. Se on lipevien konsulttien keino hankkia omalle firmalleen töitä.”

Riskiarvio ja toiminnan kartoitus on välttämätöntä datakeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Jos vaikkapa jäähdytyksen kompressorit on mitoitettu väärin – joko liian suuriksi tai liian pieniksi – ne eivät toimi optimialueella. Tästä seuraa helposti laitevikoja, ja jäähdytyksen vikaantuessa muutkin laitteet ovat vaarassa rikkoutua.