IBM ja Samsung ovat kehittäneet IBM:n Albanyn tutkimuslaitoksessa uuden transistorirakenteen, joka lupaa jatkaa Mooren lain viitoittamaa kehitystä vielä vuosia eteenpäin. Kyse on VTFET-transistorista (Vertical-Transport Nanosheet Field Effect Transistor), jossa idea on itse asiassa hyvin yksinkertainen: transistori on siinä nostettu pystyasentoon.

Kiinalainen Xiaomi on myynyt meillä 11T pro -huippumalliaan parin kuukauden ajan. Kyse on isokokoisesta älypuhelimesta, jossa on laadukas kamera ja markkinoiden nopein lataus. Laite kärsii jonkinlaisesta persoonattomuudesta, vaikka sisältääkin esimerkiksi hauskoja kuvaustiloja.

Teknologiapalveluyhtiö Etteplanin toiminta Kiinassa laajenee jälleen, kun yhtiö avaa kymmenennen toimistonsa maahan. Laajeneminen Itä-Kiinassa vastaa kasvavaan kysyntään, jota erityisesti alueella toimivat paikalliset asiakkaat osoittavat Etteplanin palveluita kohtaan.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksen professori ja Quantum Nanomechanics -tutkimusryhmää vetävän Mika A. Sillanpään johtama tiimi on palkittu läpimurtona kansainvälisen fyysikkoseuraa edustava Physics Worldin toimesta. Ryhmä on nimekkäässä seurassa, sillä aiemmin tutkimusläpimurtoina on palkittu muun muassa ensimmäisen mustasta aukosta otettu kuva sekä Nobelin palkinnonkin saanut havainton´ gravitaatioaalloista.

Matter on protokolla, jonka välityksellä vaikkapa Googlen Nest-älylaitteet voivat alkaa kommunikoida muiden valmistajien laitteiden kanssa. Nyt protokolla alkaa tehdä tuloaan tuotteisiin. Infineon on esitellyt ensimmäisen sitä tukevan piiriperheensä.

Siemens Digital Industry Software esitteli syyskuun lopulla uudenlaisen suurten suunnittelujen tehoanalyysin työkalun. Nyt mPower-nimisen työkalun tunkeminen suunnitteluun etenee nopeasti. Se on esimerkiksi sertifioitu TMSC:n 7 ja 5 nanometrin valmistusprosesseille.

Haminaan aiotaan rakentaa litiumioniakuissa vaadittavien katodiateriaalien jalostustehdas.Asialla on Suomen Malmijalostus yhdessä kiinalaisen teknologiayhtiö CNGR Advanced Materialin kanssa. Tehtaan rakentamisen pitäisi alkaa ensi vuonna ja tuotanto Haminassa olisi tarkoitus käynnistää vuonna 2024.

Apache-palvelinten java-komponentin Log4j-haavoittuvuutta hyödynnetään nyt kiihtyvällä vauhdilla. Tietoturvayritys Check Pointin mukaan reikään on hyökätty sadan murron minuuttivauhdilla. 72 tuntia haavoittuvuuden löytymisen ja sen hyödyntämisen alkamisen jälkeen hyökkäyksiä oli jo 846 000.

Viranomaisverkkoja operoiva Erillisverkot ja sen Virve-verkko siirtyvät ensi vuodesta alkaen uuteen aikakauteen. Virve-verkko on siirtymässä laajakaistateknologiaan, ja palvelu käyttää jatkossa Elisan valtakunnallisia 4G- ja 5G-mobiiliverkkoja. Uudessa Virve-palvelussa viranomaiset saavat käyttöönsä etuoikeutetut liittymät sekä uusia tilannejohtamista tehostavia toimintoja.

Puolijohdealan kovimmat kehittäjät ovat tällä San Franciscossa IEDM-konferenssissa, jossa esitellään yritysten uusimpia innovaatioita. Intel hehkutti kokouksessa lisäävänsä jatkossa piiriensä liitäntä- ja kotelointitiheyttä jopa 10-kertaiseksi. Tämä tapahtuu Foveros-pakkaustekniikan uudella Direct-evoluutiolla.