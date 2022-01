Sony tulee sähköautojen markkinoille

Sony tunnetaan ennen kaikkea suosituista kulutuselektroniikan brändeistään, PlayStation ehkä nykyään sen keihäänkärkenä. Las Vegasin virtuaalisiksi muuttuneilla CES-messuilla yhtiö ilmoitti perustavansa kevään aikana uuden tytäryhtiön, joka tulee omilla ajoneuvoillaan sähköautojen markkinoille.

Sony Mobility perustetaan myöhemmin kevään aikana. Aivan tyhjästä yhtiö ei ponnista, sillä CES-messuillakin se esitteli Vision-S 02 -nimistä sähkömaasturin protoa. Ensimmäisen polven protoaan Sony testaa jo julkisilla teillä. Uutuus on 7-paikkainen maasturi, jossa on suuret sisätilat.

Yrityksen perustaminen on todistus siitä, että autojen valmistus on ison murroksen edessä. Polttomoottori on vaatinut omaa erikoisosaamistaan, jonka rakentaminen on kestänyt suuriltakin nimiltä vuosikymmeniä. Sähköauto on eri laite, joka vaatii uudenlaista osaamista. Tämän takia markkina tulee myllertymään jatkossa, ja osansa kasvusta tulevat haluamaan Applen ja Googlen kaltaiset yritykset.

Samanlainen vallankumous tapahtui älypuhelimissa kymmenen vuotta sitten. Siihen asti menestys markkinoilla perustui järjestelmäosaamiseen, missä Nokia ja Ericsson olivat suvereeneja. iPhonen myötä keskiöön nousi käytettävyys, mikä suurelta osin tarkoitti it-, internet- ja ohjelmistotalojen tuloa mukaan kisaan. Perinteiset valmistajat ovat markkinoilta pääosin kadonneet, vaikka Sony ja Motorola viel rimpuilevatkin marginaalisilla markkinaosuuksilla.

Sama voi olla edessä autoissakin. Teslan vaikutus markkinoihin voi olla vasta esimakua.