EU vahvisti kantansa: Applen on siirryttävä USBC-laturiin

Euroopan komissio esitti viime syyskuussa aloitteen, joka tähtää yhden laturistandardin tuomiseen älypuhelimiin ja muihin kannettaviin laitteisiin. Päätös koskee ennen kaikkea Applea ja sen käyttämää omaa Lighting-liitäntää.

Nyt myös EU:N ministerineuvosto on vahvistanut oman kantansa yleislatureihin. Kannan mukaan EU:n linja pitää: kaikkiin älypuhelimiin, tabletteihin, digitaalikameroihin, kuulokkeisiin, kannettaviin kaiuttimiin ja videopelikonsoleihin tuodaan yksi, yhteinen vakioliitäntä.

EU-jäsenmaat sopivat eilen yleislaturiehdotusta koskevasta neuvotteluvaltuutuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että enää kuluttajan ei tarvitsisi ostaa uutta laturia aina uutta matkapuhelinta tai vastaavaa tuotetta hankkiessaan ja että kaikkia laitteita voitaisiin ladata samalla laturilla.

Ehdotus lisää kuluttajien mukavuutta yhdenmukaistamalla latausliitännät ja pikalataustekniikan. Uudella lailla laturien myynti erotetaan elektroniikkalaitteiden myynnistä siten, että uuden laitteen mukana ei enää välttämättä tule uutta laturia. Tämä vähentää laturien tuotantoon, kuljetukseen ja hävittämiseen liittyvää elektroniikkajätettä.

Apple on kommentoinut vahvistettua kantaa lakiehdotukseen sanomalla, että EU:n toiminta haittaa kuluttajia ja estää innovaatioita. Totuus on, että kyse on enemmän arvovaltatappiosta. Apple on tuotteissaan (iPad ja läppärit) tukevat USBC-latausta jo pitkään. Liitännän vaihtuminen iPhone-puhelimissa vaikuttaisi kuitenkin laturimyyntiin.

Käyttäjille EU:n päätös saattaa olla jopa hyödyllinen. iPhonen lataustehot ovat Lighting-liitännän kautta jääneet merkittävästi jälkeen kehityksestä. Nykymittapuulla iPhonen lataaminen on tolkuttoman hidasta.