Suomalaisen Okmeticin osaaminen on saanut ison kansinvälisen tunnustuksen, kun yhtin kaupallinen johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen on nimitetty puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälisessä kattojärjestössä SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen.

Telian kertoi tänään, että sen 3G-verkko suljetaan ensi vuoden lopussa. Tilaajat ovat jo siirtyneet datan perässä 4G-verkkoon ja nopeasti laajenevaan 5G-verkkoon. Yhtiö kertoi lisäksi, että 5G:n seuraavaa askelta eli 26 gigahertsin tekniikkaa testataan.

Vanhan totuuden mukaan ihminen on tietoruvan heikoin lenkki. F-Securen laaja tutkimus todistaa väitteen kiistatta todeksi. 22 prosenttia työntekijöistä joutui HR-aiheisten sähköpostien uhriksi tietojenkalastelututkimuksessa, johon osallistui yli 80 000 henkilöä.

Sveitsiläinen LEM on esitellyt uuden virranmittausanturin. IN 200 -uutuus tarjoaa ennätyksellisen tarkkaa suorituskykyä. Se soveltuu erinomaisesti vaativiin sovelluksiin, kuten erittäin tarkkoihin mittaus- ja testauslaitteisiin, joita käytetään analysoimaan hybridiajoneuvoihin ja sähköautoihin asennettujen inverttereiden hyötysuhdetta.

Euroopan komissio esitti viime syyskuussa aloitteen, joka tähtää yhden laturistandardin tuomiseen älypuhelimiin ja muihin kannettaviin laitteisiin. Päätös koskee ennen kaikkea Applea ja sen käyttämää omaa Lighting-liitäntää.

Kun DDR5-muistit tulivat tarjolle muutama kuukautta sitten, valmistajat ovat ylikellottaneet niitä uusiin ennätyslukemiin. G.Skill on nyt kirjannut uuden maailmanennätyksen, joka kirjataan lukemin 8888 megahertsiä.

CEVA tunnetaan erityisesti järjestelmäpiireille integroitavista kuvankäsittelyn ja muun digitaalisen prosessoinnin IP-ytimistään. Nyt se on esitellyt järjestelmäpiirien lohkojen (chiplets) välille liitettävän suojatun dataväylän.

Ilmailuala on Yhdysvalloissa nostanut metelin siitä, että 5G-verkkojen käynnistäminen C-kaistalla ​​(3,7-3,98 GHz) häiritsisivät lentokoneiden korkeusmittareita ja sitä myötä haittaisivat esimerkiksi autopilottilaskeutumisia. USAn ilmailualan järjestön FAA:n (Federal Aviation Administration) mukaan ongelma koskee vain harvoja lentokoneita. Häiriöiden testaaminen on lisäksi tullut jo räätälöity ratkaisu.

JATO Dynamics on esitellyt Euroopan autojen myyntitilastot viime vuodelta. Markkina ei viime vuonna enää kutistunut edellisvuoden tapaan, mutta pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna myynti on ollut surkeaa. Vain Tesla on onnistunut kasvattamaan myyntiään vuodesta 2019.

Nokia kertoi tänään toimittavansa yhdessä OIV Digital Signals and Networksin kanssa toisen polven eli ns. 5G SA -privaattiverkon kroatialaisen AD Plastikin autokomponenttien tuotantolaitokseen Zagrebiin. Toisen polven 5G-privaattiverkot, joissa myös ohjausdata liikkuu 5G-yhteyden yli, ovat maailmalla edelleen harvinaisia.