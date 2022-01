Okmeticin kaupallinen johtaja SEMI-järjestön kiekkoryhmän johtoon

Suomalaisen Okmeticin osaaminen on saanut ison kansinvälisen tunnustuksen, kun yhtin kaupallinen johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen on nimitetty puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälisessä kattojärjestössä SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen.

SMG-ryhmän jäseniä ovat maailman johtavat piikiekkovalmistajat, joihin kuuluvat Okmeticin lisäksi Shin Etsu Handotai, SUMCO, GlobalWafers, Siltronic, SK Siltron ja WaferWorks. SEMI:n tavoite on lisätä materiaalitoimittajien näkyvyyttä markkinoilla ja piikiekkotoimittajien ryhmän tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä piiteollisuuteen liittyvissä asioissa, mukaan lukien piiteollisuutta ja puolijohdemarkkinoita koskevien markkinatietojen ja tilastojen kehittäminen.

Vuorikari-Antikaisen mukaan tehtävä tarjoaa merkittävän näköalapaikan markkinan ja alan kehittymiseen sekä mahdollisuuden kehittää alan toimijoiden välistä yhteistyötä. - On kunnia saada toimia SMG:n puheenjohtajana ja jatkaa sen tärkeän työn eteenpäin viemistä. Piikiekot ovat keskeinen osa puolijohdealan arvoketjua ja ryhmän tehtävä on pitää yllä keskustelua piikiekkojen roolista kehittyvällä toimialalla puolijohdealan toimijoiden kesken.

Vuorikari-Antikaisella on 30 vuoden kokemus piikiekkoteollisuudesta ja ennen puheenjohtajaksi nimittämistään hän toimi SMG:n varapuheenjohtajana kahden vuoden ajan. Vuorikari-Antikainen on työskennellyt Okmeticilla useissa eri johtotason tehtävissä ja myyntiä hän on johtanut vuodesta 2014 alkaen. Vankan osaamisensa myötä hän nostaa myös suomalaisen puolijohdealan osaamisen profiilia maailmalla.

Piikiekoissa on viime vuosina nähty voimakasta keskittymistä. Keskeisimmäksi markkina-alueeksi on kasvanut Aasia (osuus markkinasta jo 80 %), mutta sekä USA:ssa että Euroopassa on kuitenkin havahduttu alan merkityksellisyyteen ja Aasian pitkään etumatkaan. EU:n European Chips Act -ohjelman avulla pyritään vahvistamaan ekosysteemiä ja lisäämään omaa valmistuskapasiteettia.

Piikiekojen valmistajat ovat pitkälle erikoistuneita ja tuotanto hyvin räätälöityä. Piikiekot, joita käytetään alustana puolijohdekomponenttien valmistuksessa, ovat olennainen osa puolijohdeteollisuuden arvoketjua ja piikiekkoteollisuuden näkymät ovat samansuuntaiset – kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana.