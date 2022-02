CPX 360: IoT-laitteet voi suojata automaattisesti

CPX 360 on tietoturvayhtiö Check Point Softwaren teknologiakonferenssi, joka tänäkin vuonna järjestetään virtuaalisesti. Yksi uusista esillä olleista tuotteista on Quantum IoT Protect, joka pyrkii automaattisesti estämään IoT-laitteiden kautta yrityksen verkkoon tulevat hyökkäykset.

Tuotepäällikkö Eyal Manorin mukaan ongelma on iso. 5000 työntekijän organisaatiolla on tyypillisesti yli 20 tuhatta IoT-laitetta. Yleensä niitä ei hallita mitenkään, niitä ajetaan jollain vanhalla, turvattomalla käyttöjärjestelmällä, eikä niihin ole valmiiksi sisäänrakennettu mitään tietoturvaa. Jos salsana on, se on yleensä heikko.

- Yksi ainoa suojaamaton IoT-laite, vaikkapa valvontakamera voi olla reitti, jota pitkin yrityksen verkkoon hyökätään. Pelkästään vuoden 2021 havaittiin yli 1,5 miljardia murtautumista IoT-laitteisiin, Manor muistutti.

Kun nykyiset IoT-suojausratkaisut eivät riitä, Check Pointilla on tietysti tarjota omaa, parempaa ratkaisua. Se on Quantum IoT Protect, joka asettuu yrityksen tuotepaletissa verkon Quantum-suojaustuotteiden joukkoon.

Työkalu skannaa kaikki organisaation verkkoon liitetyt IoT-laitteet ja arvioi niiden riskitason. Tämä vie aikaa enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen ohjelmisto luokittelee IoT-laitteet ryhmiin. Laitteille voidaan määritellä omat oikeudet eli policy. Siinä voidaan esimerkiksi asettaa laitteen vaatimien toimintojen minimiyhteydet vaikkapa firmware-päivityksiä varten.

Työkalun monitorointiosio näyttää, jos IoT-laite (vaikkapa tulostin) on yrittänyt ottaa yhteyttä ei-sallittuihin palveluihin tai osoitteisiin. Myöhemmin tänä vuonna Check Point aikoo yhdistää päätelaitteiden Harmony-tuotteet ja IoT-laitteiden Quantum IoT Protectin samaan Infinity-ohjauskeskukseen.