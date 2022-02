Laskenta on tällä hetkellä jakautunut sulautettujen Arm-suorittimien ja tietokoneiden x86-piirien välillä. Nyt on paljon merkkejä siitä, että avoin RISC-V-arkkitehtuuri nousee kahden valtavirran rinnalle sekä sulautetuissa että tietokoneissa.

Espoolainen Quuppa tunnetaan vähävirtaisen Bluetooth- eli BLE-signaalin avulla toimivasta tarkasta sisätilapaikannuksesta. Nyt Quupan tageille on tullut merkittävä sopimus, kun jakelujätti Arrow Electronics alkaa myydä sen tuotteita ja palveluita.

Googlen Pixal oli ensimmäisiä älypuhelimia, joka tuki ns. millimetrialueen 5G-taajuuksia. 5-mallissa Google luotti Qualcommin piirisarjaan, mutta uusin Pixel 6 Pro on ranskalaisen SystemPlus Consultingin purkuanalyysin mukaan rakennettu Samsungin tekniikalle.

5G on jo vahvasti markkinoille ja esimerkiksi myydyimpien laitteiden lista on Suomessa hyvin 5G-pitoista. Markkinoille tuodaan kuitenkin koko ajaa lisää laitteita, ja ne tukevat myös uusia 5G NR -ominaisuuksia, kuten millimetriaaltoja ja itsenäisiä SA-yhteyksiä (stand alone).

Kuluttajien datantarve on loputon ja sitä ruokitaan pilvipalveluilla datakeskuksissa. Pilvipalvelimien tehokas käyttö edellyttää erittäin huolellista tehonsyöttöä.

AMD:n osuus x86-prosessorien markkinoista oli loka-joulukuussa 25,6 prosenttia. Lukema on yhtiön historian suurin. Edellinen ennätys on vuodelta 2006, jolloin markkinaosuus kirjattiin 25,3 prosenttina.

Samsung esitteli tällä viikolla uudet Galaxy S22 -sarjan älypuhelimensa. Samalla esiteltiin kolme uutta Tab S8 -tablettia. Niistä suurin ja kaunein eli Ultra-malli yllättää sekä näytön koolla ja laadulla, että ohuudellaan. Laite on äärimmäisen ohut.

Sama koko, enemmän tehoa. RECOMin RAC05E-K-sarja on yhteensopiva olemassa olevien 3 watin laitteiden kanssa ja RAC05E-KT-sarja on ihanteellinen korvaamaan EI30-muuntajat lisätasasuuntaus- ja tasoituspiireillä yhdellä tehokkaalla moduulilla.

Joka toinen eli 50 prosenttia haittaohjelmilla saastuneista Office-asiakirjoista ladattiin Googlen Drive-pilvipalvelusta viime vuonna. AtlasVPN:n raportti kertoo lisäksi, että 37 prosenttia kaikista haittaohjelmista ladataan Office-dokumenttien mukana.

Linux on yksi maailman suosituimmista käyttöjärjestelmistä, joka käytännössä muodostaa osan nykypäivän digitaalisen infrastruktuurin ydintä. Nyt siitä on tulossa monien kyberrikollisten reitti monipilviympäristöihin, varoittaa VMWare tuoreessa tietoturvaraportissaan.