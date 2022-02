Netnod parantaa Suomen nettiliikennettä

Yhdysliikennepalveluita Pohjoismaissa tarjoava Netnod aikoo 8.3. avata ensimmäiset pisteensä Suomessa. Yhdysliikennepisteet parantavat suomalaisverkkojen suorituskykyä ja liityntäliikennettä Pohjoismaissa.

Netnod IX Helsinki tulee yhdistämään useita datakeskuksia toisiinsa mahdollistaen katkeamattoman internet-liikenteen. Netnod-solmupisteiden avulla suomalaiset paikallisverkot voivat vähentää tiedonsiirtoviivettä, lisätä yhteyksien vakautta ja liittyä liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin verkkoihin. Palvelusta hyötyvät esimerkiksi internet-palvelutarjoajat (ISP:t), sisällönjakoverkot (CDN:t), matkapuhelinoperaattorit ja laajalti monet tahot esimerkiksi kyberturvallisuudessa, pelaamisessa ja finanssialalla.

Netnod tarjoaa myös nopeita, vakaita ja turvallisia yhteyksiä Pohjoismaihin, Manner-Eurooppaan, Baltiaan ja Venäjälle. Lisäksi Netnod IX Helsinki tulee tarjoamaan uuden DNS-solmukohdan mahdollistaen parempaa DNS-nimipalvelua Suomessa. Netnod vastaa yhdestä maailman 13:sta DNS-juurinimipalvelimesta, ja yrityksellä on DNS-solmukohtia yli 70 kohteessa ympäri maailman.

- Suomessa Netnod tuottaa entuudestaan jo DNS-nimipalvelua fi-verkkotunnuksille. On hienoa, että Netnodin yhdysliikennepalvelut laajenevat myös Helsinkiin. Siitä hyötyy koko Suomen internet, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Juhani Juselius.

Pohjoismaissa Netnod on toiminut jo yli 20 vuoden ajan. Yhdysliikennepisteitä on kuudessa kaupungissa, joihin kuuluvat Tukholma, Kööpenhamina ja Oslo. Netnod on samalla Pohjoismaiden suurin yhdysliikennealusta, johon on liittynyt noin 200 paikallisverkkoa.

Netnod IX Helsinki tulee olemaan hajautettu solmupiste, johon on liitetty lukuisia datakeskuksia. Uusien toimipisteiden ollessa jo suunnitteilla, Netnodin palvelut ovat alkuun tarjolla kahdessa isossa konesalissa Helsingissä: Equinixissä (HE7 josta yhteys HE6:een) ja Digitan Pasilan-keskuksessa. Tämän ansiosta asiakkaat voivat heti 8.3.2022 alkaen liittyä saumattomasti toisiin verkkoihin.