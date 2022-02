OnePlussan uusin Nord-malli herättää ajatuksia

OnePlus on esitellyt uuden laitteen keskihintaluokan Nord-sarjaansa. Nord CE 2 maksaa 369 euroa, palauttaa vanhan kuulokeliitännän, ei tuo yhtiön tunnusmerkkiä eli Alert Slideria ja on samalla ohuin OnePlus-malli sitten 6T:n. Ennen kaikkea Nord CE 2 osoittaa, miten veristä ja hankalaa kisa keskihintaluokassa on. Ja miten helppoa suunnittelussa on sortua virheisiin.

Nord-sarja on OnePlussalle erittäin tärkeä. Viime vuonna yritys nousi Suomessa jo lähes 20 prosentin markkinaosuuteen. Tämä perustui pääosin Nord- ja Nord CE-mallien koviin myyntilukuihin. Suurin osa peruskäyttäjistä ei päädy ostamaan kalliita lippulaivamalleja.

Käytössä Nord CE 2 on vähintäänkin toimiva puhelin. Prosessori on 6 nanometrin prosessissa valmistettu Mediatekin 8-ytiminen Dimensity 900. Geekbench-testissä laite noteeraa lukemat 724/2133 (single/multicore) eli ollaan lähellä yhtiön kolmen vuoden takaisen 7-sarjan lippulaivamallien lukemia. Kaikkeen peruskäyttöön tämä riittää hyvin.

Näyttö erottelee 6,43 tuuman alalla 2400 x 1080 pikseliä, jotka virkistyvät 90 kertaa sekunnissa. AMOLED-ruutu on vähintään hyvää perustasoa, jolta Netflixinkin katsominen onnistuu. Piirisarja tukee 5G-verkkoja ja dataa tulee verkosta liittymän maksiminopeudella. Wifi on päivittynyt 6-polveen.

Kolmoiskameran kennot ovat samat kuin ensimmäisessä CE-mallissa. Parannuksia on tullut ohjelmistopuolelle, joten uusilla algoritmeilla voi tuottaa parempia bokeh-muotokuvia ja yökuvia Nightscape-tilassa. Värientoisto on ok, mutta esimerkiksi 9 Pro -lippulaivan Hasselblad-väreistä ollaan kaukana.

Jotkin Nord CE 2:n ominaisuudet kuitenkin mietityttävät. Alkuperäisen CE:n 70 watin Warp-pikalataus on nyt korvattu OPPOn SuperVOOC-latauksella, jonka maksimiteho on 65 wattia. Lisäksi laturin liitäntä on korvattu vanhalla A-tyypin USB:llä. Laite ei tue USB:n PD-standardia (power delivery), eikä sitä laturistakaan löydy. Käytännössä sitä pitää ladata mukana tulevalla SuperVOOC-laturilla 10 voltin jännitteellä, jos haluaa hyödyntää parasta latausnopeutta. Nopea lataus toki on, päivän tarpeiksi virtaa saa ladattua vartissa.

Vanhan A-tyypin USB-liitäntä latauskaapeli toisessa päässä OnePlus perustelee näin: ”Nord CE 2 -puhelimeen on valittu ne tärkeimmät ominaisuudet, jotka tekevät puhelimesta erinomaisen jokapäiväiseen käyttöön. USB C-A -laturi on useiden käyttäjien suosima ja yhteensopiva monien muiden laitteiden kanssa.”

Nord CE 2:n laturi on SuperVOOC-tyyppiä. Maksimiteho on 65 wattia, mutta laturin päässä on vanha A-tyypin USB-liitäntä.

Nord CE 2 tuntuu kädessä mukavalta, laadukkaaltakin. Muotoilu on onnistunutta, Gray Mirror -pinta tuntuu kalliimmalta kuin onkaan. Kamerakohouman muotoilu on hauska. 7,8 millimetrin ohuus on mukava, vaikka laite verhotaankin värikkäisiin suojakuoriin. Kaiken kaikkiaan Nord CE 2 on hyvä peruspuhelin, jossa on monia kalliimmista tuttuja ominaisuuksia. Ostajilla on kuitenkin mietittävää, kun tarjolla on esimerkiksi OnePlussan erinomainen Nord 2, jota Gigantti myy tällä hetkellä 349 eurolla eli parikymppiä CE 2:sta halvemmalla.

OnePlus on tällä hetkellä keskellä isoa muutosprosessia, jossa suunnittelua fuusioidaan ja synkronoidaan emoyhtiön OPPOn kanssa. Siitä voi tulla seurauksia, jotka eivät välttämättä tee laitteista parempia. Nord CE 2:n laturiasia voi olla osoitus tästä. Yhdistyminen tuo OnePlussalle monia etuja, joista tutkimuksen laajentuminen ja OPPOn paremmat resurssit on eittämättä positiivinen puoli.

Muutoksissa piilee kuitenkin riskejä. OnePlus on tunnettu yhteisöstään, joka on jopa vaikuttanut laajasti uusien mallien ominaisuuksiin. Lähes 10 laitepolven ajan OnePlus kehitti omaa käyttöliittymäkerrostaan, joka on monien pitämä ja yksi toimivimmista. Nyt näyttää siltä, että OxygenOS:n fuusioiminen OPPOn ColorOS:ään on saattanut vaikuttaa jopa siihen, että OnePlussan ensimmäiset Android 12 -päivitykset menivät pieleen.

Kaikessa elektroniikkasuunnittelussa pätee sääntö, jonka mukaan sellaista, mikä ei ole rikki, ei kannata korjata. Siinä on aina vaarana, että ne ominaisuudet ja piirteet, joihin käyttäjät ovat ihastuneet, menetetään.