OnePlus on esitellyt uuden laitteen keskihintaluokan Nord-sarjaansa. Nord CE 2 maksaa 369 euroa, palauttaa vanhan kuulokeliitännän, ei tuo yhtiön tunnusmerkkiä eli Alert Slideria ja on samalla ohuin OnePlus-malli sitten 6T:n. Ennen kaikkea Nord CE 2 osoittaa, miten veristä ja hankalaa kisa keskihintaluokassa on. Ja miten helppoa suunnittelussa on sortua virheisiin.

Baltian alueen suurin ja energiatehokkain konesali avattiin tänään Virossa. Lähes 40 miljoonaa euroa maksanut rakennus on ensimmäinen kolmesta Tallinnaan nousevasta rakennuksesta. Niillä kaikilla on merkittävä rooli Baltian sähköisessä kaupankäynnissä ja Baltian maiden yhteiskuntien digitalisoitumisessa. Siemens on toiminut Greenergyn teknologiapartnerina palvelinkeskusprojektissa.

Kyberturvayritys Acronis kertoo avaavansa ensimmäisen Acronis Cloud Data Center -pilvidatakeskuksensa Suomeen. Helsingin keskus tarjoaa kaikille palveluntarjoajille pääsyn laajaan valikoimaan kyberturvallisuusratkaisuja, joiden varaan he voivat rakentaa uusia palveluja.

Ohjelmistoyritys Eficode järjestää Euroopan suurimman DevOps-tapahtuman Helsingissä 8.-9. maaliskuuta. The DEVOPS Conferenceen osallistuminen on maksutonta. Tämän vuoden konferenssi keskittyy DevOpsin inhimilliseen puoleen eli siihen, kuinka ihmiset menestyvät oikean kulttuurin ja prosessien avulla.

Yhdysliikennepalveluita Pohjoismaissa tarjoava Netnod aikoo 8.3. avata ensimmäiset pisteensä Suomessa. Yhdysliikennepisteet parantavat suomalaisverkkojen suorituskykyä ja liityntäliikennettä Pohjoismaissa.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan viime vuonna noin 30 prosenttia Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia. Noin 10 prosenttia autoista oli täyssähköautoja ja noin 20 prosenttia ladattavia hybridejä. Arvioiden mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 noin 740 000 ladattavaa henkilöautoa.

Tutkijat etsivät jatkuvasti ratkaisuja, joilla voidaan toteuttaa yhä nopeampia transistoreja, piirejä ja järjestelmiä. Saksalaistutkijat ovat nyt löytäneet ratkaisun, jolla nanolangoista saadaan nopeampia elektronien kuljettajia. Innovaatio voi mahdollistaa ultranopeiden transistorien rakentamisen.

Amerikkalainen Aspinity on yritys, joka on kehittänyt maailman ensimmäisen analogisen tekoälypiirin. Nyt julkistettu AML100-piiri on suunniteltu vähentämään jatkuvasti päällä olevan järjestelmän tehonkulutusta 95 prosenttia. Piirin avulla valmistajat voivat pidentää laitteiden akun käyttöikää.

Ericsson on reagoinut median kyselyihin, jotka liittyvät yhtiön Irakin toimintojen sisäiseen tutkintaan vuonna 2019. Yhtiön mukaan sen toiminnassa on havaittavissa korruptioon viittaavia toimintatapoja.

Nopeita datayhteyksiä tarjoava Equinix laajentaa Suomen asiakkaiden palveluita uudella Network Edge -konseptilla. Kyse on käytännössä virtuaalisesta palvelimista, joiden avulla yritykset voivat käsitellä dataa lähempänä käyttäjää, ilman fyysistä datakeskusta, kertoo yhtiön Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen.