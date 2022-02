Ranskalainen Atos on esitellyt uuden exascale-luokan supertietokoneensa. BullSequana XH3000:n avulla tutkijat voivat edistää tutkimusta sellaisilla aloilla kuin sääennusteet ja ilmastonmuutos, uusien lääkekehitys ja genomiikka. Kone on suunniteltu ja valmistettu Euroopassa Angersin tehtaalla. Exascale-luokka tarkoittaa tietokonetta, joka voi suorittaa miljardi miljardia toimintoa sekunnissa.

Jos halutaan tehdä esimerkiksi hahmontunnistusta, joudutaan se tyypillisesti tekemään grafiikkaprosessorilla. Tekoälymallit vaativat sen verran laskentaa, ettei tavallisella CPU-prosessorilla kannata sitä tehdä. Nyt CPU ottaa tätä grafiikkaprosessorien etumatkaa kiinni.

Intel on järjestänyt oman sijoittajatapaamisensa. Pääosin virtuaalisessa tapahtumassa viime vuonna ruoriin palannut pääjohtaja Pat Gelsinger oli täynnä intoa. Hän sanoi yhtiö palaavan groovelaiseen tekemiseen viitaten sillä yhteen perustajista, Andrew Groveen.

STMicroelectronics sanoo kehittäneensä tekniikan, jolla MEMS-pohjaisen anturin kanssa samalle sirulle integroidaan DSP-prosessori. Ratkaisun avulla voidaan prosessoida tekoälyalgoritmeja suoraan MEMS-anturipiirillä. ST kutsuu tekniikkaa nimellä IPSU (Intelligent Sensor Processing Unit).

EU esittää tänään kaksi aloitetta, joilla se edistää avaruusalan tavoitteidensa saavuttamista. Nämä aloitteet ovat ehdotus asetukseksi avaruusratkaisuihin perustuvista turvallisista yhteyksistä ja yhteinen tiedonanto avaruusliikenteen hallintaa koskevasta EU:n toimintamallista.

IMAPS eli International Microelectronics Assembly and Packaging Society, on maailmanlaajuinen järjestö, jonka pohjoismaiden yhdistys IMAPS Nordic täytti viime vuonna 50 vuotta. Kolmen vuoden tauon jälkeen Pohjoismaissa päästään järjestämään jälleen fyysinen tapahtuma NordPac-nimen alla.

OnePlus on esitellyt uuden laitteen keskihintaluokan Nord-sarjaansa. Nord CE 2 maksaa 369 euroa, palauttaa vanhan kuulokeliitännän, ei tuo yhtiön tunnusmerkkiä eli Alert Slideria ja on samalla ohuin OnePlus-malli sitten 6T:n. Ennen kaikkea Nord CE 2 osoittaa, miten veristä ja hankalaa kisa keskihintaluokassa on. Ja miten helppoa suunnittelussa on sortua virheisiin.

Baltian alueen suurin ja energiatehokkain konesali avattiin tänään Virossa. Lähes 40 miljoonaa euroa maksanut rakennus on ensimmäinen kolmesta Tallinnaan nousevasta rakennuksesta. Niillä kaikilla on merkittävä rooli Baltian sähköisessä kaupankäynnissä ja Baltian maiden yhteiskuntien digitalisoitumisessa. Siemens on toiminut Greenergyn teknologiapartnerina palvelinkeskusprojektissa.

Kyberturvayritys Acronis kertoo avaavansa ensimmäisen Acronis Cloud Data Center -pilvidatakeskuksensa Suomeen. Helsingin keskus tarjoaa kaikille palveluntarjoajille pääsyn laajaan valikoimaan kyberturvallisuusratkaisuja, joiden varaan he voivat rakentaa uusia palveluja.

Ohjelmistoyritys Eficode järjestää Euroopan suurimman DevOps-tapahtuman Helsingissä 8.-9. maaliskuuta. The DEVOPS Conferenceen osallistuminen on maksutonta. Tämän vuoden konferenssi keskittyy DevOpsin inhimilliseen puoleen eli siihen, kuinka ihmiset menestyvät oikean kulttuurin ja prosessien avulla.