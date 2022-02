Ranskalaisyritys tuo markkinoille Nokia-läppärin

Ranskalainen Off Global aikoo tehdä ”hmdglobalit” kannettavissa tietokoneissa. Yhtiö on saanut oikeudet käyttää Nokia-tuotenimeä kannettavissa tietokoneissa. Tulollaan on kaksi kannettavaa Nokia PureBook-brändin alla. Myynnin pitäisi alkaa vielä tämän vuoden aikana, hinnat ovat tosin hämärän peitossa. Off Globalin strategia on pitkälti sama kuin HMD Globalin Nokia-puhelimissa. Off Global vastaa laitteiden suunnittelusta, valmistuksesta, markkinoinnista ja myynnistä.

Suurempi suunnittelussa olevista laitteista on Off Globalin mukaan Nokia PureBook Pro 17.3, jossa on nimensä mukaan 17,3 tuuman Full HD IPS -LCD-näyttö. Prosessori on 12. polven Inter Core i3-1220P, keskusmuistia on 8 gigatavua ja tallennustilaa 512 gigatavua. Muistit ovat päivitettävissä.

Pienempi PureBook on 15,6-tuumainen. Off Globalin suunnittelmissa on tuoda laite myyntiin 22 eri maassa vuoden 2022 loppuun mennessä.