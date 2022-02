Mikroprosessoreja myytiin viime vuonna ennätyksellisellä 102,9 miljardilla dollarilla. Kasvu perustui pitkälti uusien älypuhelimien valtavaan kysyntään. Tänä vuonna kasvuvauhti puolittuu seitsemään prosenttiin, arvioi IC Insights.

Asusin pelibrändi ROG (Republic of Gamers) tunnetaan tehokkaista pelikoneistaan. Nyt yhtiö on tuonut Pohjoismaihin ROG Flow Z13 -tabletin, jota se kehuu tämän hetken tehokkaimmaksi ja nopeammaksi pelitabletiksi.

Wirepas on tamperelainen IoT-talo, jonka kehittämä erittäin joustavasti skaalautuva MESH-protokolla on jo ehditty hyväksyä ETSI- ja ITU-standardiksi. Nyt näyttää siltä, että tamperelaisten protokollan suosio on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.

Japanilainen Murata kehuu asettaneensa uuden riman autoihin kvalifioidun minikokoisten kondensaattorien suorituskyvylle. Uusimmat keraamisen konkat yltävät 4,3 mikrofaradin kapasitanssiin 0402-koossa.

Ranskalainen Off Global aikoo tehdä ”hmdglobalit” kannettavissa tietokoneissa. Yhtiö on saanut oikeudet käyttää Nokia-tuotenimeä kannettavissa tietokoneissa. Tulollaan on kaksi kannettavaa Nokia PureBook-brändin alla. Myynnin pitäisi alkaa vielä tämän vuoden aikana, hinnat ovat tosin hämärän peitossa. Off Globalin strategia on pitkälti sama kuin HMD Globalin Nokia-puhelimissa. Off Global vastaa laitteiden suunnittelusta, valmistuksesta, markkinoinnista ja myynnistä.

HMD Global on Barcelonan kännykkämessujen alla saanut ikävää julkisuutta, kun yrityksen vanhoja Nokia-puhelimia on asetettu myyntikieltoon Saksassa. Kiellon on saanut aikaan patenttitrolli VoiceAgeEVS, jonka mukaan Nokia-puhelimet käyttävät luvatta sen puheenlaatua parantavaa EVS-koodekkia.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkijat ovat löytäneet uuden viruksen, joka pystyy ottamaan haltuunsa sosiaalisen median tilejä. Se on tarttunut jo ainakin 5 000 laitteeseen noin 20 maassa ja se leviää suosittujen pelien kuten Temple Runin ja Subway Surferin mukana Microsoftin virallisesta sovelluskaupasta.

The Things Industries on maailmanlaajuinen LoRaWAN-verkkojen toimittaja. Nyt yritys on aloittanut yhteistyön Suomen LoRa-verkkoa operoivan Digitan kanssa kansainvälisten verkkovierailupalvelujen toimittamiseksi verkkojensa välillä. Kumppanuuden ansiosta The Things Industriesin asiakkaat voivat laajentaa IoT-palveluiden toiminta-alueensa Suomeen.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz kertoo demoavansa yhdessä Qualcommin kanssa 5G-livelähetyksiä Barcelonan Mobile World Congress 2022 -tapahtumassa helmi-maaliskuusa vaihteessa. Demossa toimitetaan sisältöä älypuhelimiin ja esitellään Broadcast/Multicast-ominaisuuksia 5G:n yli.

Data on uusi öljy, kuulee usein sanottavan. Euroopan komissio on nyt ehdottanut uusia sääntöjä siihen, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä EU:ssa talouden eri aloilla tuotettua dataa. Säädös muuttaa toteutuessaan digitaalisia liiketoiminnan alueita, kaikenkokoisten yritysten oikeuksia ja mahdollisuuksia ja myös yksittäisen käyttäjän oikeuksia säädellä omaa dataansa.