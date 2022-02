Linux-ydintä on iät ja ajat koodattu vuonna 1989 standardoidulla C-kielen versiolla. Nyt Linus Torvalds on päätynyt siihen, että kernelissä siirrytään uudempaan C11-standardiin.

Göteborgilaisen Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka mullistaa superkondensaattoreiden valmistamisen. Tekniikan avulla on mahdollista esimerkiksi kasvattaa sähköautojen kantaman yhdellä latauksella jopa nelinkertaiseksi.

Nixun hallitus on nimittänyt Teemu Salmen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Tällä hetkellä Salmi työskentelee Stora Enson tietohallinnosta, teknologiasta ja digitalisaatiosta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Salmi aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään syyskuun alussa.

Sveitsiläinen Jacobs Foundation on myöntänyt runsaat 1,9 miljoonaa euroa tekoälyn käyttöä oppimisessa tutkiville professori Sanna Järvelälle (kuvassa) Oulun yliopistosta ja professori Inge Molenaarille alankomaalaisesta Radboudin yliopistosta. Säätiön tuella perustetaan tutkimuskeskus, joka keskittyy tekoälypohjaisten oppimisteknologioiden tutkimukseen.

Samsung esitteli eilen illalla uudet Galaxy Book 2 -sarjan kannettavat tietokoneensa. Paljon on laadukasta uutta, kuten 5G ja 6 gigahertsin WiFi-tuki, S-Pen-kynänkin saa Pro-malleihin, mutta silti premium-luokan koneet näyttävät, miten vaikea markkina yritystason Windows-kannettava on.

Mikroprosessoreja myytiin viime vuonna ennätyksellisellä 102,9 miljardilla dollarilla. Kasvu perustui pitkälti uusien älypuhelimien valtavaan kysyntään. Tänä vuonna kasvuvauhti puolittuu seitsemään prosenttiin, arvioi IC Insights.

Asusin pelibrändi ROG (Republic of Gamers) tunnetaan tehokkaista pelikoneistaan. Nyt yhtiö on tuonut Pohjoismaihin ROG Flow Z13 -tabletin, jota se kehuu tämän hetken tehokkaimmaksi ja nopeammaksi pelitabletiksi.

Wirepas on tamperelainen IoT-talo, jonka kehittämä erittäin joustavasti skaalautuva MESH-protokolla on jo ehditty hyväksyä ETSI- ja ITU-standardiksi. Nyt näyttää siltä, että tamperelaisten protokollan suosio on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.

Japanilainen Murata kehuu asettaneensa uuden riman autoihin kvalifioidun minikokoisten kondensaattorien suorituskyvylle. Uusimmat keraamisen konkat yltävät 4,3 mikrofaradin kapasitanssiin 0402-koossa.

Ranskalainen Off Global aikoo tehdä ”hmdglobalit” kannettavissa tietokoneissa. Yhtiö on saanut oikeudet käyttää Nokia-tuotenimeä kannettavissa tietokoneissa. Tulollaan on kaksi kannettavaa Nokia PureBook-brändin alla. Myynnin pitäisi alkaa vielä tämän vuoden aikana, hinnat ovat tosin hämärän peitossa. Off Globalin strategia on pitkälti sama kuin HMD Globalin Nokia-puhelimissa. Off Global vastaa laitteiden suunnittelusta, valmistuksesta, markkinoinnista ja myynnistä.