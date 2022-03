Uudessa realme-puhelimessa maailman nopein lataus

Miltä kuulostaisi älypuhelin, jonka akun saisi ladattua puolilleen viidessä minuutissa? Sellaista esitellään jo Barcelonan mobiilimessuilla. Asialla on realme ja sen uusi GT Neo 3 -malli, jota voidaan ladata 150 watin teholla. Laturin elektroniikan on kehittänyt Navitas Semiconductor.

Navitas tunnetaan galliumnitridipohjaisen tehoelektroniikan pioneerina. GaN-piireillä päästään suurempaan tehotiheyteen, nopeampaan kytkentään ja pienempään kokoon kuin perinteisillä piikomponenteilla. MWC-messuilla esillä oleva 150 watin laturi on kuitenkin tähän asti nopein markkinoilla.

Dimensity 8100 -prosessorilla toimiva realme GT Neo 3 sisältää teholtaan 150-wattisen laturin, jolle valmistaja on antanut nimeksi UltraDart. Navitaksen GaNFast-virtapiirien ympärille rakennetun 150 watin laturin ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää tätä tekniikkaa lataamalla puhelimen 4 500 milliampeeritunnin akun 50 prosenttiin vain 5 minuutissa. Laturi on mitoiltaan 58 x 58 x 30 millimetriä, joten sen tehotiheys on ennätyksellinen 1,5 wattia kuutiosenttiä kohti.

GaN-piirit toimivat jopa 20 kertaa nopeammin kuin vanhat piisirut. GaNFast-piireille on integroitu GaN-fetin lisäksi latauksen ohjaus ja suojauspiiristö.

150 watin laturit ovat kevään aikana tulossa muihinkin uusiin puhelimiin. Esimerkiksi OnePlus on kertonut tuovansa tarjolle OPPOn laboratorioissa kehitetyn 150 watin SuperVOOC-tekniikan.