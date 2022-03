Kingston kutisti DDR5-muistin pienempiin läppäreihin

Markkinoille on nyt alkanut tulla läppäreitä, joissa on DRAM-muistissa siirrytty uuteen DDR5-polveen. Kingston on yhtenä ensimmäisistä valmistajista esitellyt SODIMM-kokoisen DDR5-muistin, jolla uusin tekniikka saadaan myös pienempään tilaan.

Kingston FURY Impact -nimellä myytävä DDR5-muisti on 50 prosenttia nopeampi kuin DDR4, mikä tehostaa pelaamista, grafiikan renderöintiä ja moniajoa, samalla kun sen alhainen virrankulutus ja lisääntynyt tehokkuus pitävät järjestelmän viileänä 1,1 voltin käyttöjnnitteellä.

Sarjan moduulit ovat 8, 16, 32 ja 64 gigatavun kampoja. Ylikellotustekniikan ja sisäänrakennetun ECC-virheenkorjauksen ansiosta ne tukevat automaattisesti 4800 megatavun siirtonopeutta lyhyemmillä latenssiajoilla kuin tavallinen DDR5-4800.

SODIMM-kampojen fyysiset mitat ovat 69,6 x 30 millimetriä.