HMD Global tuotti voittoa viime vuonna!

HMD Global esittelee Barcelonan Mobile World Congressissa kolmea uutta C-sarjalaistaan. Edullisten älypuhelimien markkinoilla HMD onkin pärjännyt koko ajan paremmin ja paremmin. Viime vuonna liikevaihto näissä kasvoi 41 prosenttia.

HMD perustettiin vuonna 2016 valmistamaan lisensoidulla Nokia-tuotemerkillä Android-älypuhelimia. Yhtiö on reilun 5-vuotisen historiansa ajan kutsunut itseään startupiksi. Viime vuonna se kertoo tehneensä ensimmäistä kertaa voitollisen tuloksen, mikä on tietysti merkittävä virstanpylväs yhtiölle.

HMD:n tuotepaletissa palveluilla on kasvava merkitys. Toimitusjohtaja Florain Seiche arvioi, että Connect Pro-, Enable Pro- ja Softlock-palveluilla on ensi kesänä jo miljoona käyttäjää.

Uudet nokialaiset noudattavat tuttua HMD:n linjaa. Markkinoille tuotiin C21-, C21 Plus- ja C2 2nd Edition -mallit. Esimerkiksi C21 Plus on 129 euron hintainen laite, jonka virta pitäisi isoimmalla akkuversiolla riittää jopa kolmeksi päiväksi. 5G-tukea ei tässäkään mallissa ole.

HMD:n esittelemistä uusista laitteista löytyy lisätietoa täällä.