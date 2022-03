Maailman pienin mikro-ohjain sopii 1,6 x 1,4 millimetriin

Markkinoilla on aina ollut erittäin pieniä mikro-ohjaimia, joita rakentelijat voivat juottaa korteilleen, mutta nyt on ilmeisesti löytynyt tähän asti pienin piiri. Hackaday kertoo Huada HC32L110 -ohjaimesta, joka on Cortex-M0+ -pohjainen prosessori. Se on pakattu 1,6 x 1,4 millimetrin tilaan.

Hackadayssa tätä todellista mikro-ohjainta verrataan esimerkiksi ATTiny20-piiriin. Huadan ohjaimessa on selvästi tehokkaampi prosessori ja jopa 16-kertaisesti RAM-muistia. Hintaa ohjaimella on yksi dollari.

BGA-kotelossa nastoja on kuusitoista ja niiden väli on 0,35 milliä, joten juottaminen on melkoinen haaste ja siihen suositellaankin ammattimaista reflow-prosessia.

Hackadayn mukaan ohjaimelle ei löydy tällä hetkellä kunnollista dokumentaatiota, mutta ehkäpä sellainen on tulossa. Lisätietoja täällä.