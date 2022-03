AMD laajensi jo 64 ytimeen

Ryzen Threadripper on AMD:n tehotyöasemien suoritinperhe ja nyt siihen on tuotu toistaiseksi tehokkain työjuhta. Ryzen Threadripper PRO 5000 WX -sarjan lippulaiva on 64-ytiminen, 128-säikeinen PRO 5995WX -prosessori.

Kaikkiaan uudessa 5000 WX -sarjassa on viisi piiriä, joista edullisimmassa on 12 ydintä, eli se kykenee ajamaan 24 säiettä samanaikaisesti. AMD:n kanssa samanaikaisesti lanseerattiin myös ensimmäiset työasemat, joita uudet Threadripper Pro -piirit vauhdittavta. Esimerkiksi Lenovo ThinkStation P620:n saa jokaisella uudella prosessoriversiolla.

Jokaisen 5000 WX -sarjan prosessorin maksiminopeus on 4,5 gigahertsiä. Välimuistia piireiltä löytyy 70-288 megatavua. PCIe4-linjoja kaikilla on 128 ja tehobudjetti on kaikilla 280 wattia. ne myös tukevat kaikki kahden teratavun tallennustilaa.

Lisätietoja täällä.