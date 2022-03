OPPO on esitellyt 240 watin pikalataustekniikan älypuhelimiin. Teo tarkoittaa, että 4500 milliampeeritunnin akun voi ladata sataan prosenttiin noin 9 minuutissa. Tekniikan nimi on 240 W SUPERVOOC.

Pariisilainen kvanttipiirejä kehittävä Pasqal on fuusioitunut kvanttialgoritmeja ja ohjelmistoja kehittävän Qu&Con kanssa. Yritykset kupaavat tuoda yhdessä ensi vuonna markkinoille tuhannen kubitin kvanttipiirin.

Samsung on julkaissut suosittuun A-sarjaansa uuden Galaxy A13-älypuhelimen. 189 eurolla saa 6,6-tuumaisen näytön, neloiskameran ja 5000 milliampeeritunnin akun. Näistä halvemman luokan puhelimista puuttuu oikeastaan enää 5G-modeemi.

Saksalainen sulautettujen sovellusten työkaluja kehittävä SEGGER on ilmoittanut yhteistyöstään mikro-ohjainvalmistaja HPMicro Semiconductorin kanssa. Mikäli asiakas ostaa HPMicron RISC-V-pohjaisen HPM6000-sarjan ohjainpiirin, saa SEGGERin IDE Embedded Studion maksutta käyttöönsä.

Teollisuudessa käytetään paljon SD- ja microSD-kortteja. Niissä eivät kuitenkaan riitä kulutuslaitteiden ominaisuudet esimerkiksi suojauksen tai kestävyyden osalta. Saksalainen Hyperstone on esitellyt uudet S9-sarjan korttiohjaimet, jotka parantavat moni teollisuuden korttien ominaisuuksia.

Suomeen tuli viime vuonna yhteensä 331 uutta yritystä. Business Finlandin mukaan lähes 75 prosenttia uusista yrityksistä tuli Suomeen yritysoston kautta. Eniten uusia ulkomaisia suoria sijoituksia tuli kappalemäärällisesti Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Norjasta. Toimialoittain uusia ulkomaisia investointeja tehtiin eniten liike-elämän palveluihin sekä ICT-sektorille. Vastavuoroisesti ulkomaiset investoinnit matkailuun pysähtyivät. Hieman yli 50 prosenttia investoinneista sijoittui Uudellemaalle.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää parhaillaan, kuka olisi Itä-Suomessa lentoliikennettä haitanneen GPS-häirinnän takana. Moni uskoo, että häirinnän takana oli itäinen, sotaa käyvä naapurimme. On kuitenkin hyvä tietää, ettei GPS-häirintä uhkaa esimerkiksi 5G- tai muiden mobiiliverkkojen toimintaa.

Elektroniikan suunnittelijat ovat usein haluttomia harkitsemaan sovelluskohtaisesti räätälöityjä liitäntäratkaisuja ennen kuin on selvää, ettei muita vaihtoehtoja juuri ole. Tämä johtuu suurelta osin yleisestä näkemyksestä, että sovelluskohteeseen räätälöidyt liittimet ovat kalliita ja että kustomointi tuo projektiin kohtuuttomia viiveitä. Lisäksi usein katsotaan, että vain yhteen valmistajaan luottaminen on riskialtista. Näillä kolmella yleisellä käsityksellä on vain vähän tai ei lainkaan todellista perustaa, vakuuttaa liitinvalmistaja Nicomaticin Phil McDavitt.

Linux-ydintä kehittää maailman suurin avoimen koodin kehittäjien joukko. Koodista löytyy korjattavaa, mutta varsin harvoin varsinaisia haavoittuvuuksia, jotka ovat riksejä järjestelmälle. Niitäkin kuitenkin löytyy. Sellainen on esimerkiksi Dirty Pipe -niminen haavoittuvuus.

Nokian vetämässä LuxTurrim5G-hankkeessa on kehitetty täysin suomalainen älypylväs, jonka kehitysvaihe saatiin päätökseen joulukuussa. Tänään hanketta esiteltiin virtuaalisesti Dubain Expo 2020 -näyttelyssä, joka päättyy maaliskuun lopussa. Suomen osastolla on kaikkiaan mukana yli sata yritystä. LuxTurrim5G-ekosysteemin kehittämäratkaisu muodostaa “kaupungin digitaalisen selkärangan”, jonka avulla kaupungeista saadaan älykkäämpiä ja kestävää kehitystä edistävämpiä.