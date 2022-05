Anturit näkevät jo silmää paremmin

Jo jonkin aikaa optiset anturit ovat kehittyneet niin nopeasti, että ne ylittävät ihmissilmän kyvyt. Anturit näkevät laajemman spektrin - myös näkyvää valoa - osaavat sovittautua esimerkiksi ledien vilkuntaan ja näkevät ihmissilmää paremmin hämärässä.

STMicroeletronicsin VD6283-fotodiodi on tästä hyvä esimerkki. Anturi on kooltaan vain 1,83 x 1,0 x 0,55 millimetriä. Se aistii RGB-aallonpituuksia, mutta punaisen alueella näkökyky ulottuu ihmissilmää pidemmälle. Lisäksi herkkyys on parempi.

Ledivalojen välkyntä on monella tapaa ongelmallista. Se aiheuttaa ongelmia teollisuuden konenäössä ja tutkimusten mukaan ihmisillä jopa pahoinvointia tai päänsärkyä. Siinä missä silmä voi aisti välkyntää 50 - 90 hertsin alueella, VD6283-piiri yltää herkkyydessä aina 2 kilohertsiin asti.

Kun ledivalojen välkyntä tapahtuu tyypillisesti 100 - 500 hertsin alueella, ST:n piiri kykenee tunnistamaan ja suodattamaan pois sellaistakin vilkuntaa, jota ihmissilmä ei näe. Tämä on tärkeää, koska tutkimus on osoittanut, että myös ihmisen näkyvän valon ulkopuolella tapahtuva välkyntä voi aiheuttaa pahoinvointia.

ST:n piirin herkkyys mahdollistaa lisäksi sen, että se tunnistaa välkynnän jopa vain yhden luxin valossa. Lähes pimeässä diodi pystyy tunnistamaan välkynnän taajuuden ±3 prosentin tarkkuudella.